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В Плавске директор УК «Любимый дом» задолжал сотрудникам 400 тыс. рублей

В Плавске директор УК «Любимый дом» задолжал сотрудникам 400 тыс. рублей

Работники не получили зарплату за апрель и май.

Прокуратура Плавского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в управляющей компании ООО «Любимый дом».
 
В ходе проверки выявлены нарушения Трудового Кодекса Российской Федерации в части порядка и сроков выплаты заработной платы. Перед сотрудниками за апрель и май не заплатили зарплату. По состоянию на 11 июля долг составляет 402 931 руб. 90 коп.
 
19 июля вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора ООО «Любимый дом» по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, материалы проверки направлены на рассмотрение в государственную инспекцию труда по Тульской области.
 
В Мировой суд судебного участка №38 Плавского района Тульской области, направлено 22 заявления о выдаче судебного приказа, о взыскании заработной платы, в интересах 22 лиц, на сумму 402 931 руб. 90 коп.
сегодня, в 13:29 +1
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Плавский районТульская область

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