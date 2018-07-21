В Плавске директор УК «Любимый дом» задолжал сотрудникам 400 тыс. рублей

Работники не получили зарплату за апрель и май.

Прокуратура Плавского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в управляющей компании ООО «Любимый дом».

В ходе проверки выявлены нарушения Трудового Кодекса Российской Федерации в части порядка и сроков выплаты заработной платы. Перед сотрудниками за апрель и май не заплатили зарплату. По состоянию на 11 июля долг составляет 402 931 руб. 90 коп.

19 июля вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора ООО «Любимый дом» по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, материалы проверки направлены на рассмотрение в государственную инспекцию труда по Тульской области.

В Мировой суд судебного участка №38 Плавского района Тульской области, направлено 22 заявления о выдаче судебного приказа, о взыскании заработной платы, в интересах 22 лиц, на сумму 402 931 руб. 90 коп.