Метеопредупреждение: в ближайшие часы в Тульской области ожидаются грозы и град

По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером на территории Тульской области местами ожидаются грозы, местами сильный дождь.

При грозе ветер порывами 12-17 м/с, в отдельных районах град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Согласно прогнозу, сегодня выпадет до 17 мм осадков.