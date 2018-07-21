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Метеопредупреждение: в ближайшие часы в Тульской области ожидаются грозы и град

Метеопредупреждение: в ближайшие часы в Тульской области ожидаются грозы и град

При грозе ветер порывами 12-17 м/с.

По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером на территории Тульской области местами ожидаются грозы, местами сильный дождь.
 
При грозе ветер порывами 12-17 м/с, в отдельных районах град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Согласно прогнозу, сегодня выпадет до 17 мм осадков.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:36 +2
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