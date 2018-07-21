Метеопредупреждение: в ближайшие часы в Тульской области ожидаются грозы и град
При грозе ветер порывами 12-17 м/с.
По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером на территории Тульской области местами ожидаются грозы, местами сильный дождь.
При грозе ветер порывами 12-17 м/с, в отдельных районах град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Согласно прогнозу, сегодня выпадет до 17 мм осадков.
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