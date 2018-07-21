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Непогода повредила крышу восьми домов в поселке Рассвет

Непогода повредила крышу восьми домов в поселке Рассвет

Управляющая компания занимается ремонтом крыши домов.

Сегодня, 21 июля, состоялась встреча главы администрации города Тулы Евгения Авилова с жителями поселка Рассвет.
 
Напомним, 16 июля состоялось выездное совещание, в рамках которого обсуждались вопросы ликвидации последствий непогоды, восстановления поврежденной на восьми домах кровли. Управляющая компания выполнила необходимые работы, также была проведена экспертиза по одному из домов, на основании которой принято решение о необходимых работах.
 
Евгений Авилов поручил провести в 2019 году работы по замене кровли по ряду домов п. Рассвет в рамках муниципальной программы.
 
 
Также участники встречи осмотрели административное здание п. Рассвет, обсудили виды и объем необходимых работ по ремонту фасада, крыши, оконных проемов.
 
 
Жители отметили также низкое качество воды в поселке, наличие ржавчины. Глава администрации поручил начальнику главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгению Пятисоцкову совместно с АО «Тулагорводоканал» проработать возможности устранения данной проблемы.
сегодня, в 14:50 0
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Тулапоселок Рассвет

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