новости
новости
Регистрация
В субботу в Тульской области продолжатся дожди с грозами

В субботу в Тульской области продолжатся дожди с грозами

В Тульской области, как и во всем Центральном федеральном округе, объявлен желтый уровень опасности.

В Тульской области в субботу, 21 июля, ожидается облачная погода с прояснением, временами кратковременные дожди, местами сильные (до 17 мм), местами грозы.
 
Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе местами порывы 12-17 м/с.
 
Температура воздуха  +23…+28°С. 
 
По данным Росгидрометцентра, в Тульской области, как и во всем Центральном федеральном округе, объявлен желтый уровень опасности. 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погода в Тулежелтый уровень опасности
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк заплатит штраф за мошенничество с муниципальной землей
Туляк заплатит штраф за мошенничество с муниципальной землей
Лесные эльфы, саксофонисты и танцы на ходулях: в Туле открылся «Театральный дворик – 2018»
Лесные эльфы, саксофонисты и танцы на ходулях: в Туле открылся «Театральный дворик – 2018»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.