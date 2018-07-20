В субботу в Тульской области продолжатся дожди с грозами

В Тульской области, как и во всем Центральном федеральном округе, объявлен желтый уровень опасности.

В Тульской области в субботу, 21 июля, ожидается облачная погода с прояснением, временами кратковременные дожди, местами сильные (до 17 мм), местами грозы.

Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха +23…+28°С.

По данным Росгидрометцентра, в Тульской области, как и во всем Центральном федеральном округе, объявлен желтый уровень опасности.