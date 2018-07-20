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Туляк заплатит штраф за мошенничество с муниципальной землей

Туляк заплатит штраф за мошенничество с муниципальной землей

В основание уголовного дела легли материалы, собранные региональным УФСБ России во взаимодействии с СУ СК России по Тульской области.

Житель села Иваньково Ясногорского района В.Рябов осужден за мошенничество при покупке земельного участка на территории района. Земельный участок находился в собственности муниципалитета.
 
В основание уголовного дела легли материалы, собранные региональным УФСБ России во взаимодействии с СУ СК России по Тульской области.
 
22 мая 2018 года Ясногорский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 400 тысяч рублей с возвратом приобретенной земли в собственность МО Ясногорский район.
 
Обвинительный приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:08 +1
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