Туляк заплатит штраф за мошенничество с муниципальной землей

В основание уголовного дела легли материалы, собранные региональным УФСБ России во взаимодействии с СУ СК России по Тульской области.

Житель села Иваньково Ясногорского района В.Рябов осужден за мошенничество при покупке земельного участка на территории района. Земельный участок находился в собственности муниципалитета.

В основание уголовного дела легли материалы, собранные региональным УФСБ России во взаимодействии с СУ СК России по Тульской области.

22 мая 2018 года Ясногорский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 400 тысяч рублей с возвратом приобретенной земли в собственность МО Ясногорский район.

Обвинительный приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.