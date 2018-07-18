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В России изменились требования к маркировке молочной продукции

В России изменились требования к маркировке молочной продукции

Рассказываем подробнее.

С 15 июля вступили в силу изменения и дополнения к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

В технический регламент внесены дополнения, касающиеся определений и понятий для молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, в том числе сквашенных, сырков, продуктов, произведенных по технологии творога, по технологии плавленого сыра. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира наносится на потребительскую упаковку в непосредственной близости на ту часть поверхности упаковки, которая обращена к потребителю при нахождении продукта на полке или на ту часть поверхности упаковки, которая является легкодоступной для потребителя для получения информации о приобретаемом продукте.

Размер шрифта наименования молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должен составлять не менее 2,5 мм.

Наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Слово «продукт» может быть заменено термином, характеризующим консистенцию или структуру продукта (крем, паста, соус и т.д.). На потребительской упаковке указывается информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел.

Название мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира»; не допускается применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира.

Для молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использование понятий, установленных техническим регламентом для молока и молочных продуктов, в том числе в наименованиях, либо придуманном названии при маркировке таких продуктов, которые могут ввести потребителя в заблуждение. Например, не допускается использование понятия «масло», «масло топленое» при нанесении маркировки на этикетки пасты масляной, спреда сливочно-растительного, сливочно-растительной топленой смеси.

Нарушение требований технических регламентов, касающихся маркировки, в соответствии с ч. 1 ст. 14.43 КоАП влечет наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:59 +2
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