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Директора тульской фирмы осудили за невыплату зарплаты сотрудникам

Директора тульской фирмы осудили за невыплату зарплаты сотрудникам

За свое преступление мужчина выплатит 250 тысяч рублей штрафа.

Суд вынес приговор 52-летнему директору ООО ПКК «Крон-Энерго», обвиняемому в ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Следствием установлено, что с 1 января по 1 октября 2016 года директор «Крон-Энерго» не выплачивал сотрудникам указанного предприятия заработную плату.

Общая сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей.

Долг по заработной плате в полном объеме не погашен.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:23 +1
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