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Начальником ГЖИ Тульской области стал Леонид Ивченко
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Начальником ГЖИ Тульской области стал Леонид Ивченко

Его кандидатура также согласована с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым.

Начальником Государственной жилищной инспекции Тульской области назначен Леонид Ивченко. 18 июля губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел с ним рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил на встрече заместитель губернатора Сергей Егоров, опыт работы в государственно-правовом комитете региона и областном министерстве природных ресурсов и экологии поможет Леониду Ивченко в обеспечении полноценного надзора за соблюдением управляющими компаниями требований сохранения жилого фонда.

Леонид Ивченко успешно прошел тестирование в Минстрое России и собеседование у заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, главного государственного жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса. Его кандидатура также согласована с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым.

Глава региона поставил перед Сергеем Егоровым и Леонидом Ивченко приоритетную задачу — контроль за подготовкой управляющих компаний к своевременному пуску тепла в дома.

– Особое внимание важно уделить также процедуре перехода жителей на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Эта работа уже началась, и необходимо продолжать информировать о ней граждан. В целом ваша задача — отстаивать интересы жителей и обеспечивать прозрачность работы управляющих компаний, — сказал Алексей Дюмин.

Напомним, ранее должность начальника ГЖИ занимал Алексей Бирюлин. Сейчас он заместитель главы администрации МО Новомосковск.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:47 +3
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