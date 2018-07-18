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В Барсуках затопило дом: жительница не пустила ремонтников к трубе
Фото Алексея Пирязева.

В Барсуках затопило дом: жительница не пустила ремонтников к трубе

Коммуникации в доме устроены так, что попасть к ним можно только через подвал жилой квартиры. А там, извините, ремонт хороший.

Еще в середине мая жители дома по ул. Советской в Барсуках заметили непрекращающийся шум воды в подвале. А в кранах, наоборот, напор ослаб.

Игорь Черванев

– Вода шла тоненькой струйкой, не включалась колонка, мы не могли нормально мыться и делать домашние дела. В управляющей компании сказали, что прорвало трубу холодного водоснабжения, но починить ее не могут: люк, открывающий доступ к коммуникациям, есть только в квартире №2. Такова конструкция дома. Но хозяйка квартиры, наша соседка, несколько лет назад заблокировала люк и постелила напольное покрытие.


Из-под дома на ул. Советской, 9 текут ручьи с холодной водой.

Теперь, чтобы отремонтировать трубу, женщине придется испортить напольное покрытие, а ей этого не хочется, поэтому она никого в свою квартиру не пускает и на контакт с соседями не идет.

Тамара Делимова

– Она выдвинула ультиматум: если мы хотим, чтобы она открыла люк, то должны собрать ей деньги на новый ремонт, — говорит жительница дома Тамара Делимова. — Так у нас дом скоро развалится!


Вода растеклась по всей улице.

Сейчас из-под дома течет ручей. Воды так много, что она заполонила весь двор и даже затекает в соседний. Но самое ужасное, что дом полностью отсырел.

Стены и пол в подъезде промокли.

Марина Орлова

– Из-за постоянной влаги по фундаменту пошли трещины, стены в подъезде мокрые, а у меня в подвале стоит вода уже высотой 30 см. Из-под фундамента вымылся весь песок, мы боимся, что дом вообще рухнет. Мы обращались в УК и звонили на горячую линию губернатору. Власти, по закону, готовят нам ответ в течение 30 дней. Целый месяц! И никто ничего не может сделать.

Подвалы в квартирах заполнены водой.

В УК «Инженер Про», которая обслуживает дом №9 по ул. Советской, Myslo пояснили:

– В доме нет подвального помещения, поэтому все коммуникации проходят под полом. Подобраться к поврежденной трубе можно только через люк в квартире №2. Но доступ к коммуникациям собственница квартиры не предоставляет. С улицы подобраться к трубе можно, только разобрав часть фасада, но тогда действительно есть вероятность обрушения дома.

Уведомление о необходимости предоставления доступа собственнице квартиры №2 мы отдавали лично и присылали заказным письмом. Мы обращались в прокуратуру и администрацию с просьбой в содействии, но жильцы не впустили никого в квартиру. Мы вынуждены были обратиться в суд. Заседание назначено на 31 июля.

Жители дома, чтобы спасти здание, даже согласны на полное отключение воды. Но, поскольку у них заключен прямой договор с АО «Тулагорводоканал», перекрыть воду могут только сотрудники этой организации. Однако пока «Тулагорводоканал» игнорирует просьбу об отключении от жителей и УК.

При этом закон в этой непростой ситуации на стороне большинства собственников. Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг…» гласит: потребитель обязан допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке… не чаще раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ — по мере необходимости, а для ликвидации аварий — в любое время.

Причем собственник не просто обязан открыть дверь, а именно предоставить доступ к общему имуществу.

Если владелец квартиры замуровал коммуникации в стены или закрыл короба, ему придется самому убирать все препятствия.

Однако обязать собственника предоставить доступ можно через суд.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:15 +6
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