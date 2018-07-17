Где в Туле 18 июля отключат электроэнергию

18 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В результате этого с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

пр-т Ленина, 82, 84;

ул. Октябрьская, 14, 20-б, 24, 22-а, 18, 18-а, 20, 20-в, 16, 22, 20-а;

ул. Луначарского, 17;

ул. Литейная, 10, 12, 14, 8, 12-а;

ул. Демидовская, 43, 49

ул. Вильямса, 2, 8;

ул. Бондаренко, 1;

ул. Скуратовская, 112;

ул. Седова, 47, 43, 36, 49, 45;

ул. Серебровская, 22, 22-а, 18, 20, 24, 71, 83, 87;

ул. Чехова, 33;

ул. Московская, 12;

ул. Советская, 31, 23, 27, 33;

ул. Революции, 6, 5-а, 3-а;

пер. Танковый, 1−12;

пер. Стандартный, 15−29 (нечётн.), 18−30 (чётн.);

пер. Броневой, 2−22 (чётн.), 3−21 (нечётн.);

10-й пр-зд, 80−102 (чётн.), 95−115 (нечётн.);

22-й пр-зд, 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

23-й пр-зд, 3−24;

25-й пр-зд, 10, 12;

10-й пр-зд, 80−102 (чётн.), 95−115 (нечётн.);

22-й пр-зд, 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

23-й пр-зд, 3−24;

25-й пр-зд, 10, 12;

п. 2-й Западный: ул. Крылова, 15−27 (нечётн.), 18−28 (чётн.); ул. Кольцова, 28; ул. Тургенева, 13−40; ул. Некрасова, 32; ул. Гоголевская, 4−24 (чётн.), 28, 30, 32, 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29;

ул. Крылова, 15−27 (нечётн.), 18−28 (чётн.); ул. Кольцова, 28; ул. Тургенева, 13−40; ул. Некрасова, 32; ул. Гоголевская, 4−24 (чётн.), 28, 30, 32, 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; п. Рудаково: пер. Садовый, 1−13 (нечётн.), 2−18 (чётн.); пер. Лазурный, 2, 10, 12, 14, 3, 7−17 (нечётн.);

пер. Садовый, 1−13 (нечётн.), 2−18 (чётн.); пер. Лазурный, 2, 10, 12, 14, 3, 7−17 (нечётн.); п. Косая Гора: ул. Шевченко, 2−50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.);

ул. Шевченко, 2−50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.); ул. Оборонная, 53;

ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27;

ул. П. Алексеева, 2−10 (чётн.);

ул. Оборонная, 80−92-а (чётн.), 57−75 (нечётн.), 62−80 (чётн.), 29-а-47 (нечётн.), 36-а-52 (чётн.);

ул. Б. Гончары, 21−122;

ул. Штыковая, 204−228 (чётн.), 181−209 (нечётн.);

ул. Пузакова, 131−145 (чётн.);

ул. Оборонная;

ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 7, 6.