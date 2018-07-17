Грозовой фронт оставил 17,5 тысяч жителей Тульской области без света
Последствия непогоды оперативно устраняются.
17 июля губернатор Алексей Дюмин провел рабочее совещание по вопросам ликвидации последствий прохождения грозового фронта по территории региона.
Алексей Дюмин подчеркнул, что второй день подряд в области наблюдаются неблагоприятные погодные условия, и спросил врио начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Апреля Агакишиева, какие меры принимаются для ликвидации последствий.
Апрель Агакишиев доложил, что по поручению губернатора была активизирована работа по СМС-оповещению жителей о неблагоприятных погодных условиях. Одновременно организовано взаимодействие с «Тулэнерго», главами муниципалитетов и едиными дежурными диспетчерскими службами в режиме видеоконференцсвязи.
Сегодня в результате непогоды было обесточено 25 населенных пунктов, в которых проживают 17,5 тысяч человек.
По состоянию на 18.00 без электроэнергии остаются девять населенных пунктов в трех муниципалитетах с общим числом жителей около 80 человек.
По словам Апреля Акагишиева, сил и средств для оперативного реагирования достаточно.
Директор филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Тимонин доложил о ситуации с отключением электричества, которое произошло в нескольких районах вечером понедельника. В результате прохождения грозового фронта 16 июля с 16.30 в регионе был введен режим повышенной готовности, который был отменен сегодня в 7.30 утра, электроснабжение восстановлено. Накануне в работах по ликвидации последствий непогоды было задействовано 11 бригад.
Николай Тимонин также сообщил, что сегодня из-за сильной грозы были обесточены две подстанции мощностью 110 киловольт — «Фрунзенская», питающая Туламашзавод и Тулаточмаш, и «Болоховская», где произошло разрушение масляного выключателя на 35 киловольт. Сейчас работа этих объектов полностью восстановлена. В течение двух часов все последствия прохождения грозового фронта будут устранены.
Алексей Дюмин попросил держать ситуацию на контроле, а все возможные последствия непогоды устранять в кратчайшие сроки.
По состоянию на 20.09 без электроснабжения остается:
- Киреевский район - 9 населенных пунктов , 775 домов различной этажности;
- Алексинский район - 3 населенных пункта, 171 дом различной этажности;
- ГО Тула - 5 населенных пунктов, 1052 дома различной этажности.
К месту направлены оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы Тульского, Алексинского и Киреевского пожарно-спасательных гарнизонов.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.