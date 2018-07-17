Банк России проводит финансовые квесты в тульских летних лагерях

Во время таких занятий ребята, в частности, узнают, по каким признакам можно отличить фальшивые деньги от настоящих.

Каникулы в разгаре, до нового учебного года еще далеко, но тульские школьники продолжают повышать свою финансовую грамотность благодаря занятиям, организованным Банком России.

«На какой банкноте изображена Тула?» – с такого провокационного вопроса начинается квест «Финансовые гении», который проводят сотрудники тульского отделения Банка России в детском лагере.

Выполняя одно из заданий квеста, ребята в ходе игры узнают, каким городам посвящены современные российские деньги, какие достопримечательности их украшают. К примеру, на 1000-рублёвой купюре, посвященной Ярославлю, изображен памятник Ярославу Мудрому, который в народе шутя называют дядей с тортом. На банкнотах номиналами 200 и 2000 рублей «летают» чайки, на сторублевке изображены Большой театр и Аполлон с колесницей.

А теперь попробуйте назвать банкноту самого малого достоинства! 50 рублей? Нет. 10? Опять не угадали!

С 1 января 1998 года в обращение ввели банкноту номиналом пять рублей.

Во время таких занятий ребята узнают много нового, усваивают важную информацию: по каким признакам можно отличить фальшивые деньги от настоящих, с какого возраста можно пользоваться банковской картой, что такое бюджет, финансовый план, как распознать мошенников.

- Не секрет, что сегодня аферисты выбирают в жертвы не только пожилых граждан, но и подростков – это одна из самых уязвимых групп. Объяснять детям элементарные правила, которые помогут сформировать правильные финансовые привычки, нужно с самого юного возраста, – отмечает управляющий Отделением Тула ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Если вы хотите пригласить специалистов тульского отделения Банка России в детский лагерь для проведения финансового квеста, обратитесь по телефонам: (4872) 32-50-51, 32-52-96.