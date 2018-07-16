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В Туле ведется благоустройство 54 дворовых территорий
Фото из архива Myslo.

В Туле ведется благоустройство 54 дворовых территорий

Всего в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды» запланировано выполнение работ по благоустройству 77 дворовых территорий.

Сегодня в рамках оперативного совещания о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды» в Туле рассказал директор МУ «Городская служба единого заказчика» Алексей Федосеев:

  • в Пролетарском округе подрядной организацией ведутся работы на 18 из 25 объектов,
  • в Советском округе приступили к благоустройству 9 из 14 дворовых территорий,
  • в Привокзальном округе работы проводятся на 4 из 9 дворовых территориях,
  • в Зареченском округе — в работе 9 дворовых территорий из 11,
  • в Центральном округе выполняются работы на 14 из 18 объектах.

Также подрядчики ведут работы на двух общественных пространствах — в сквере «ТНИТИ» на ул. Болдина и на проспекте Ленина, между площадью Победы и ул. Болдина.

Во дворах, которые в этом году будут благоустроены, установлены соответствующие информационные таблички. Также определены полномочные представители многоквартирных домов — они контролируют ремонтные работы, оказывают содействие подрядчикам, взаимодействуют по текущим вопросам, которые требуют согласования с жителями.

сегодня, в 20:50 +2
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