В Туле ведется благоустройство 54 дворовых территорий

Фото из архива Myslo.

Всего в 2018 году по программе «Формирование современной городской среды» запланировано выполнение работ по благоустройству 77 дворовых территорий.

Сегодня в рамках оперативного совещания о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды» в Туле рассказал директор МУ «Городская служба единого заказчика» Алексей Федосеев:

в Пролетарском округе подрядной организацией ведутся работы на 18 из 25 объектов,

в Советском округе приступили к благоустройству 9 из 14 дворовых территорий,

в Привокзальном округе работы проводятся на 4 из 9 дворовых территориях,

в Зареченском округе — в работе 9 дворовых территорий из 11,

в Центральном округе выполняются работы на 14 из 18 объектах.

Также подрядчики ведут работы на двух общественных пространствах — в сквере «ТНИТИ» на ул. Болдина и на проспекте Ленина, между площадью Победы и ул. Болдина.

Во дворах, которые в этом году будут благоустроены, установлены соответствующие информационные таблички. Также определены полномочные представители многоквартирных домов — они контролируют ремонтные работы, оказывают содействие подрядчикам, взаимодействуют по текущим вопросам, которые требуют согласования с жителями.