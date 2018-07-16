Где в Туле 17 июля отключат электроснабжение

17 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

ул. Фрунзе, 14;

ул. Демонстрации, 38;

ул. Вересаева, 7, 9;

ул. Революции, 47

п. Новоскуратово, 1−15-а;

1−15-а; п. Победы: ул. Чапаева, 28; ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9;

ул. Чапаева, 28; ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9; ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8;

ул. Фрунзе, 2, 4;

ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9

пр-т Ленина, 82, 84

ул. Октябрьская, 14, 20-б, 24, 22-а, 18, 18-а, 20, 20-в, 16, 22, 20-а;

ул. Луначарского, 17;

ул. Литейная, 10, 12, 14, 8, 12-а;

ул. Вильямса, 12, 8, 4, 2;

ул. Бондаренко, 1

ул. Демидовская, 43, 49

ул. Советская, 31

ул. М. Горького, 14-а

ул. М. Горького, 14 (ж, д.), 17;

ул. Арсенальная, 32−48 (чётн.);

ул. Заварная, 54−82 (чётн.), 47−69 (нечётн.);

ул. Литейная, 33, 37, 41, 13−21-б (нечётн.);

пер. Зубовский, 40−74 (чётн.), 29−63 (нечётн.);

ул. Штыковая, 53−71 (нечётн.), 52−88 (чётн.)

п. Хомяково: ул. Архангельская; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; ул. Хомяковская, 6, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35, 12, 19, 1, 12-а, 12-г, 8, 12-в, 17-а, 11, 21-а, 25, 27, 31, 35, 17, 18, 23, 14, 33, 5, 2, 4, 9, 13, 16, 20, 22, 24, 29, 15, 43, 26; Хомяковский пр-зд; Хомяковское ш., 6, 10, 5/4, 12, 14, 2; ул. Фестивальная, 144; д. Ивановка: ул. Крестьянская; ул. Чукотская; ул. Альпийская; ул. Венёвская; ул. Садовая; ул. Новая; ул. Придорожная; ул. Лесная

ул. Архангельская; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; ул. Хомяковская, 6, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35, 12, 19, 1, 12-а, 12-г, 8, 12-в, 17-а, 11, 21-а, 25, 27, 31, 35, 17, 18, 23, 14, 33, 5, 2, 4, 9, 13, 16, 20, 22, 24, 29, 15, 43, 26; Хомяковский пр-зд; Хомяковское ш., 6, 10, 5/4, 12, 14, 2; ул. Фестивальная, 144; д. Ивановка: ул. Крестьянская; ул. Чукотская; ул. Альпийская; ул. Венёвская; ул. Садовая; ул. Новая; ул. Придорожная; ул. Лесная пр-т Ленина, 19

пер. Танковый, 1−12;

пер. Стандартный, 15−29 (нечётн.), 18−30 (чётн.);

пер. Броневой, 2−22 (чётн.), 3−21 (нечётн.)

ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14;

ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б;

ул. Кольцова, 1-а, 3-а;

ул. Немцова, 10

ул. Кольцова, 2-б-24 (чётн.) 3−31 (нечётн.);

ул. Короткая, 1-а-7;

ул. Р. Зорге, 1−9 (нечётн.), 2−14 (чётн.), 3-г, 3-г;

ул. Крупской, 2−14-а (чётн.), 1-а, 1-в, 1−25 (нечётн.);

ул. Маяковского, 3-а-27 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.)

ул. Р. Зорге, 2-г, 2-д;

ул. Кольцова, 2-г, 2-д

ул. Кольцова

п. Новоскуратово: ул. Чекалина, 2; ул. Щедрина, 2, 4; п. Новооктябрьский, 33, 46-а, 47−56, 61−66, 74−84, 94−102

ул. Чекалина, 2; ул. Щедрина, 2, 4; п. Новооктябрьский, 33, 46-а, 47−56, 61−66, 74−84, 94−102 п. Рудаково: пер. Луговой, 1−12

пер. Луговой, 1−12