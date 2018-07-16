Где в Туле 17 июля отключат электроснабжение
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17 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:
- ул. Фрунзе, 14;
- ул. Демонстрации, 38;
- ул. Вересаева, 7, 9;
- ул. Революции, 47
- п. Новоскуратово, 1−15-а;
- п. Победы: ул. Чапаева, 28; ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9;
- ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8;
- ул. Фрунзе, 2, 4;
- ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9
- пр-т Ленина, 82, 84
- ул. Октябрьская, 14, 20-б, 24, 22-а, 18, 18-а, 20, 20-в, 16, 22, 20-а;
- ул. Луначарского, 17;
- ул. Литейная, 10, 12, 14, 8, 12-а;
- ул. Вильямса, 12, 8, 4, 2;
- ул. Бондаренко, 1
- ул. Демидовская, 43, 49
- ул. Советская, 31
- ул. М. Горького, 14-а
- ул. М. Горького, 14 (ж, д.), 17;
- ул. Арсенальная, 32−48 (чётн.);
- ул. Заварная, 54−82 (чётн.), 47−69 (нечётн.);
- ул. Литейная, 33, 37, 41, 13−21-б (нечётн.);
- пер. Зубовский, 40−74 (чётн.), 29−63 (нечётн.);
- ул. Штыковая, 53−71 (нечётн.), 52−88 (чётн.)
- п. Хомяково: ул. Архангельская; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; ул. Хомяковская, 6, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35, 12, 19, 1, 12-а, 12-г, 8, 12-в, 17-а, 11, 21-а, 25, 27, 31, 35, 17, 18, 23, 14, 33, 5, 2, 4, 9, 13, 16, 20, 22, 24, 29, 15, 43, 26; Хомяковский пр-зд; Хомяковское ш., 6, 10, 5/4, 12, 14, 2; ул. Фестивальная, 144; д. Ивановка: ул. Крестьянская; ул. Чукотская; ул. Альпийская; ул. Венёвская; ул. Садовая; ул. Новая; ул. Придорожная; ул. Лесная
- пр-т Ленина, 19
- пер. Танковый, 1−12;
- пер. Стандартный, 15−29 (нечётн.), 18−30 (чётн.);
- пер. Броневой, 2−22 (чётн.), 3−21 (нечётн.)
- ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14;
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б;
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а;
- ул. Немцова, 10
- ул. Кольцова, 2-б-24 (чётн.) 3−31 (нечётн.);
- ул. Короткая, 1-а-7;
- ул. Р. Зорге, 1−9 (нечётн.), 2−14 (чётн.), 3-г, 3-г;
- ул. Крупской, 2−14-а (чётн.), 1-а, 1-в, 1−25 (нечётн.);
- ул. Маяковского, 3-а-27 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.)
- ул. Р. Зорге, 2-г, 2-д;
- ул. Кольцова, 2-г, 2-д
- ул. Кольцова
- п. Новоскуратово: ул. Чекалина, 2; ул. Щедрина, 2, 4; п. Новооктябрьский, 33, 46-а, 47−56, 61−66, 74−84, 94−102
- п. Рудаково: пер. Луговой, 1−12
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