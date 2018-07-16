новости
новости
Регистрация
Дети из Тульской области отдохнут в Крыму

Дети из Тульской области отдохнут в Крыму

100 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых в Республику Крым.

Заместитель министра — директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова сообщила, что все путевки закуплены на средства бюджета региона.

«С 2014 года дети из Тульской области ежегодно отдыхают в здравницах Крыма. Это один из способов поддержки семей с детьми в трудной жизненной ситуации», — пояснила заместитель министра.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в рамках летней оздоровительной кампании особое внимание уделено отдыху детей из многодетных, опекунских семей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Приняты самые серьезные меры по обеспечению безопасности ребят во время отдыха.

На протяжении всего пути в Крым детей сопровождают педагоги, медики, представители министерства труда и социальной защиты Тульской области.

В аэропорту организована отдельная стойка регистрации, выделены дополнительные консультанты. Всем детям выданы знаки отличия — разноцветные галстуки. Их багаж помечен ленточкой соответствующего цвета.

В Крыму дети будут жить в детском санатории «Дружба» в Евпатории. На протяжении всей смены в лагере будет находиться представитель государственного заказчика, осуществляющий контроль за исполнением условий контракта, организацией проживания, питания и безопасности ребят.

Дети проведут в Крыму три недели и вернутся 2 августа. Вторая группа отправится на черноморское побережье в начале августа.

Всего этим летом в Крыму отдохнут 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Путевки были распределены по всем муниципальным образованиям Тульской области. В первую очередь они предоставлены детям — победителям и призерам муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, фестивалей, лидерам и активистам детских общественных организаций, а также ребятам, имеющим особые успехи в учебе.

Всего организованными формами отдыха в период летней оздоровительной кампании 2018 год планируется охватить 86 тыс. человек а, в том числе около 34 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Тульской области детей принимают 15 загородных и 7 санаторных оздоровительных лагерей, 446 лагерей с дневным пребыванием и 33 лагеря труда и отдыха.

За пределами региона отдохнут более 2500 детей, из них 2200 — в санаториях Краснодарского края. Кроме того, 396 детей пройдут курс лечения и оздоровления в здравницах Беларуси и Краснодарского края по линии Постоянного Комитета Союзного государства России и Беларуси.

сегодня, в 20:20 +3
Другие статьи по темам
Событие
детский отдыхтульские дети отдохнут в КрымуКрым
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ведется благоустройство 54 дворовых территорий
В Туле ведется благоустройство 54 дворовых территорий
В магазине на улице Кутузова туляк пытался заколоть свою сожительницу
В магазине на улице Кутузова туляк пытался заколоть свою сожительницу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.