Дети из Тульской области отдохнут в Крыму

100 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых в Республику Крым.

Заместитель министра — директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова сообщила, что все путевки закуплены на средства бюджета региона.

«С 2014 года дети из Тульской области ежегодно отдыхают в здравницах Крыма. Это один из способов поддержки семей с детьми в трудной жизненной ситуации», — пояснила заместитель министра.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в рамках летней оздоровительной кампании особое внимание уделено отдыху детей из многодетных, опекунских семей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Приняты самые серьезные меры по обеспечению безопасности ребят во время отдыха.

На протяжении всего пути в Крым детей сопровождают педагоги, медики, представители министерства труда и социальной защиты Тульской области.

В аэропорту организована отдельная стойка регистрации, выделены дополнительные консультанты. Всем детям выданы знаки отличия — разноцветные галстуки. Их багаж помечен ленточкой соответствующего цвета.

В Крыму дети будут жить в детском санатории «Дружба» в Евпатории. На протяжении всей смены в лагере будет находиться представитель государственного заказчика, осуществляющий контроль за исполнением условий контракта, организацией проживания, питания и безопасности ребят.

Дети проведут в Крыму три недели и вернутся 2 августа. Вторая группа отправится на черноморское побережье в начале августа.

Всего этим летом в Крыму отдохнут 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Путевки были распределены по всем муниципальным образованиям Тульской области. В первую очередь они предоставлены детям — победителям и призерам муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, фестивалей, лидерам и активистам детских общественных организаций, а также ребятам, имеющим особые успехи в учебе.



Всего организованными формами отдыха в период летней оздоровительной кампании 2018 год планируется охватить 86 тыс. человек а, в том числе около 34 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Тульской области детей принимают 15 загородных и 7 санаторных оздоровительных лагерей, 446 лагерей с дневным пребыванием и 33 лагеря труда и отдыха.

За пределами региона отдохнут более 2500 детей, из них 2200 — в санаториях Краснодарского края. Кроме того, 396 детей пройдут курс лечения и оздоровления в здравницах Беларуси и Краснодарского края по линии Постоянного Комитета Союзного государства России и Беларуси.