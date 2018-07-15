Коммунальную аварию в Зареченском районе Тулы устранили: когда дадут воду?

В связи с неисправностью водовода Упкинского водозабора подача воды в Зареченском округе Тулы осуществляется с пониженным давлением.

Как сообщили Myslo в администрации Тулы, в настоящее время ремонтные работы завершены, аварийная ситуация ликвидирована. Идет наполнение системы и промывка.

Сегодня, 15 июля, до 21.00 давление в системе водоснабжения нормализуется. Возможно временное ухудшение качества воды.