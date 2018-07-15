новости
новости
Регистрация
Коммунальную аварию в Зареченском районе Тулы устранили: когда дадут воду?

Коммунальную аварию в Зареченском районе Тулы устранили: когда дадут воду?

В связи с неисправностью водовода Упкинского водозабора подача воды в Зареченском округе Тулы осуществляется с пониженным давлением.

Как сообщили Myslo в администрации Тулы, в настоящее время ремонтные работы завершены, аварийная ситуация ликвидирована. Идет наполнение системы и промывка.

Сегодня, 15 июля, до 21.00 давление в системе водоснабжения нормализуется. Возможно временное ухудшение качества воды.

Напомним, 14 июля в 21.00 в Зареченском районе произошел порыв водовода диаметром 700 мм.

 
сегодня, в 15:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
когда в Заречье дадут водукоммунальная аварияпорыв трубы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Внимание: В Тульской области объявлено метеопредупреждение
Внимание: В Тульской области объявлено метеопредупреждение
Спасатели обнародовали список болезней, которыми заражают клещи в Тульской области
Спасатели обнародовали список болезней, которыми заражают клещи в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.