Спасатели обнародовали список болезней, которыми заражают клещи в Тульской области

За неделю по факту присасывания клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратилось 178 человек, из них 67 детей.

Всего с начала сезона с укусами клещами обратилось 2402 человека (из них детей — 718). Укусы клещей зарегистрированы во всех районах Тульской области, и отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и на территории кладбищ, но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты.

Исследовано 1285 проб клещей снятых с людей и 247 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями — 13,8%, анаплазмой — 3,0%. Проведены акарицидные обработки 1006 га территории Тульской области, в том числе 427,6 га территория летних оздоровительных учреждений.

Излюбленными местами обитания клещей являются трава и кустарник на вырубках. Уцепившись за одежду людей или шерсть животных, они добираются до открытых участков кожи, где присасываются и пьют кровь от 3 до 7 суток.

Помимо беспокойства и неприятного ощущения, контакт с клещами может привести к возникновению ряда опасных заболеваний.

В Тульской области, особую эпидзначимость представляют иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), туляремия, эризипелоид и другие инфекции.

Подробный материал о заболеваниях, которыми могут заразить клещи, Myslo публиковал здесь.

Чтобы не стать жертвой клеща

нужно правильно одеваться, выходя на прогулку в лес — рубашка должна иметь длинные рукава, с плотно прилегающими к телу манжетами. Рубашку заправляют в брюки, а их в свою очередь — в носки и сапоги; необходимо закрывать голову и шею; целесообразно надевать светлую одежду, на которой легче заметить клещей;

использовать акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков тела и одежды, которые необходимо применять строго в соответствии с инструкцией;

для стоянок в лесу выбирать сухие, прогреваемые солнцем поляны;

периодически осматривать себя и своих попутчиков (одежду, открытые участки тела, собранные дары леса, на которых могут оказаться клещи), особенно после возвращения с прогулок.

Если клещ присосался, то лучше всего обращаться за помощью в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.

При отсутствии этой возможности, необходимо вытащить клеща самостоятельно, раскачивая его из стороны в сторону. После чего нужно обработать края ранки раствором йода или зеленки.

Снятого клеща следует поместить в банку с мокрой ваткой или травой, обеспеченной плотно закрывающейся крышкой, затем доставить в лабораторию природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114.

Чтобы не заразиться от укуса клеща, не рекомендуется:

давить клещей на одежде или на коже;

использовать растительное масло, бензин, одеколон для извлечения клеща.

Более подробную информацию по профилактике клещевых инфекций вы можете получить по телефону «Горячей линии» Управления Роспотребнадзора 8 (4872) 55-55-50 .

По материалам ГУ МЧС по Тульской области.