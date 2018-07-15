Спасатели обнародовали список болезней, которыми заражают клещи в Тульской области
За неделю по факту присасывания клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратилось 178 человек, из них 67 детей.
Всего с начала сезона с укусами клещами обратилось 2402 человека (из них детей — 718). Укусы клещей зарегистрированы во всех районах Тульской области, и отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и на территории кладбищ, но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты.
Исследовано 1285 проб клещей снятых с людей и 247 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями — 13,8%, анаплазмой — 3,0%. Проведены акарицидные обработки 1006 га территории Тульской области, в том числе 427,6 га территория летних оздоровительных учреждений.
Излюбленными местами обитания клещей являются трава и кустарник на вырубках. Уцепившись за одежду людей или шерсть животных, они добираются до открытых участков кожи, где присасываются и пьют кровь от 3 до 7 суток.
Помимо беспокойства и неприятного ощущения, контакт с клещами может привести к возникновению ряда опасных заболеваний.
В Тульской области, особую эпидзначимость представляют иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), туляремия, эризипелоид и другие инфекции.
Подробный материал о заболеваниях, которыми могут заразить клещи, Myslo публиковал здесь.
- нужно правильно одеваться, выходя на прогулку в лес — рубашка должна иметь длинные рукава, с плотно прилегающими к телу манжетами. Рубашку заправляют в брюки, а их в свою очередь — в носки и сапоги; необходимо закрывать голову и шею; целесообразно надевать светлую одежду, на которой легче заметить клещей;
- использовать акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков тела и одежды, которые необходимо применять строго в соответствии с инструкцией;
- для стоянок в лесу выбирать сухие, прогреваемые солнцем поляны;
- периодически осматривать себя и своих попутчиков (одежду, открытые участки тела, собранные дары леса, на которых могут оказаться клещи), особенно после возвращения с прогулок.
Если клещ присосался, то лучше всего обращаться за помощью в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.
При отсутствии этой возможности, необходимо вытащить клеща самостоятельно, раскачивая его из стороны в сторону. После чего нужно обработать края ранки раствором йода или зеленки.
Снятого клеща следует поместить в банку с мокрой ваткой или травой, обеспеченной плотно закрывающейся крышкой, затем доставить в лабораторию природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114.
Чтобы не заразиться от укуса клеща, не рекомендуется:
- давить клещей на одежде или на коже;
- использовать растительное масло, бензин, одеколон для извлечения клеща.
Более подробную информацию по профилактике клещевых инфекций вы можете получить по телефону «Горячей линии» Управления Роспотребнадзора
По материалам ГУ МЧС по Тульской области.