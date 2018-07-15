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Внимание: В Тульской области объявлено метеопредупреждение

Внимание: В Тульской области объявлено метеопредупреждение

МЧС сообщает: в регионе ожидаются грозы с сильным ветром.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением вечером на территории Тульской области местами ожидаются грозы, при грозе местами усиление ветра 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра.

Меры предосторожности и правилах поведения при прохождении грозового фронта:

  •  держаться в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и пр.);
  •  если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;
  •  если гроза застала под открытым небом, например в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
  •  нельзя прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак и пр.;
  •  во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;
  •  если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратить движение, покинуть транспортное средство и переждать грозу на расстоянии примерно 30 метров от него;
  •  если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь;
  •  человеку, пострадавшему от удара молнии, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и т. п.), такой человек особенно нуждается в усиленном притоке воздуха к телу. Вызвать «скорую помощь» и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

При сильном ветре:

  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
 

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

 
сегодня, в 15:38 +3
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