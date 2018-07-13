В Туле на ремонт тротуара на ул. Советской потратят около 22 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле начались масштабные ремонтные работы на ул. Советской. Специалисты подрядной организации ООО «Ламма» приступили к разбору старого покрытия.

На участке от ул. Староникитской до остановки «Ул. Мосина» отремонтируют более 44 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Гарантия на работы по контракту – четыре года.

Как отметил заместитель директора МКУ «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда, ремонт тротуара на ул. Советской производится комплексно.

Так, будет заменена тротуарная плитка, частично уложен асфальтобетон, произведена частичная замена дорожного и тротуарного бортового камня.

На всем протяжении тротуара будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения, произведено обустройство тактильных наземных указателей на подходах к пешеходным переходам.

В рамках ремонта тротуара планируется обустроить заездной карман на остановке «Мосина», парковочные карманы возле здания по ул. Советской, 88-б, обустроить малые архитектурные формы (бетонные полусферы) для безопасности пешеходов.

Общая стоимость работ – 21,9 млн руб. Срок окончания выполнения ремонта – 1 сентября 2018 года.

Общая площадь ремонтируемого покрытия тротуара – 44 тыс. кв. м:

устройство покрытия из плитки – 9325 кв. м;

устройство покрытия тротуара из асфальтобетонной смеси – 5726,5 кв. м;

устройство дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси – 970 кв. м;

установка бортового камня – 1328 п. м;

устройство тактильной плитки – 247,5 кв. м;

устройство защитных ограждений тротуаров из бетонных полусфер – 120 шт.;

обустройство покрытия остановок – 624 кв. м;

ремонт люков смотровых колодцев – 50 шт.

Всего в этом году в МО город Тула запланирован ремонт более 30 участков тротуаров.