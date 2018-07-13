Как тулякам не отравиться грибами

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание граждан на меры профилактики отравлений грибами

Помните, что:

детям до 14 лет нельзя употреблять грибы, у них еще нет достаточного количества ферментов для их переваривания;

не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным и кормящим женщинам;

блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта;

только безусловно съедобные грибы можно готовить без предварительного отваривания;

перед тем как готовить грибы, их следует тщательно очистить от земли и промыть;

необходимо соблюдать технологию при солении и консервировании грибов.

Основные правила грибника:

собирать только те грибы, съедобные качества которых вам известны;

не пробовать на вкус незнакомые грибы;

собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;

собирать следует только молодые, не переросшие грибы;

не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;

собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра, хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся.

Советы покупателям:

если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли;

на рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов и призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов;

если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными, не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная, также не покупайте грибы без информации о товаре.

профилактика ботулизма

Смертельно опасное заболевание — ботулизм — чаще всего возникает при употреблении консервированных грибов домашнего изготовления.

На территории Тульской области в 2018 году зарегистрировано 4 случая ботулизма, 2 из которых — со смертельным исходом.

Грибы очень сложно отмыть от земли, поэтому споры ботулизма попадают в банку, где при отсутствии кислорода бактерии быстро размножаются и выделяют ботулотоксин, являющийся одним из самых сильных природных ядов. При домашнем консервировании грибов полностью уничтожить споры ботулизма с помощью высокой температуры чаще всего не удается. Только температурная обработка в профессиональных автоклавах позволяет уничтожить бактерии и споры в маринованных грибах.

Таким образом, в домашних условиях безопаснее всего грибы замораживать, а не консервировать. Если же вы не можете отказаться от употребления консервированных грибов домашнего изготовления, придерживайтесь следующих правил:

тщательно промывайте грибы перед их консервированием;

строго соблюдайте технологию изготовления грибных консервов, в т. ч. их стерилизацию;

храните грибные консервы в условиях холодильника;

нельзя употреблять консервы со вздутыми крышками, с неспецифическим запахом.

Однако даже вышеперечисленные меры профилактики не могут полностью исключить возможность возникновения ботулизма при употреблении консервов домашнего изготовления.