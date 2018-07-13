Как тулякам не отравиться грибами
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание граждан на меры профилактики отравлений грибами
Помните, что:
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детям до 14 лет нельзя употреблять грибы, у них еще нет достаточного количества ферментов для их переваривания;
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не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным и кормящим женщинам;
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блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта;
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только безусловно съедобные грибы можно готовить без предварительного отваривания;
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перед тем как готовить грибы, их следует тщательно очистить от земли и промыть;
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необходимо соблюдать технологию при солении и консервировании грибов.
Основные правила грибника:
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собирать только те грибы, съедобные качества которых вам известны;
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не пробовать на вкус незнакомые грибы;
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собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;
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собирать следует только молодые, не переросшие грибы;
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не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;
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собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра, хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся.
Советы покупателям:
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если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли;
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на рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов и призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов;
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если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными, не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная, также не покупайте грибы без информации о товаре.
Смертельно опасное заболевание — ботулизм — чаще всего возникает при употреблении консервированных грибов домашнего изготовления.
На территории Тульской области в 2018 году зарегистрировано 4 случая ботулизма, 2 из которых — со смертельным исходом.
Грибы очень сложно отмыть от земли, поэтому споры ботулизма попадают в банку, где при отсутствии кислорода бактерии быстро размножаются и выделяют ботулотоксин, являющийся одним из самых сильных природных ядов. При домашнем консервировании грибов полностью уничтожить споры ботулизма с помощью высокой температуры чаще всего не удается. Только температурная обработка в профессиональных автоклавах позволяет уничтожить бактерии и споры в маринованных грибах.
Таким образом, в домашних условиях безопаснее всего грибы замораживать, а не консервировать. Если же вы не можете отказаться от употребления консервированных грибов домашнего изготовления, придерживайтесь следующих правил:
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тщательно промывайте грибы перед их консервированием;
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строго соблюдайте технологию изготовления грибных консервов,
в т. ч.их стерилизацию;
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храните грибные консервы в условиях холодильника;
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нельзя употреблять консервы со вздутыми крышками, с неспецифическим запахом.
Однако даже вышеперечисленные меры профилактики не могут полностью исключить возможность возникновения ботулизма при употреблении консервов домашнего изготовления.