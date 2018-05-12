В Туле ожидается резкое усиление ветра

По прогнозу синоптиков, в ближайшие три часа в Туле и области ожидается усиление ветра до 17 м/с.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 12 мая 2018 на территории Тульской области ожидается местами усиление северо-восточного ветра до 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра:

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает, что поджоги сухой травы на дачах и приусадебных участках могут привести к пожарам, как в лесах, так и в населенных пунктах, а благодаря ветреной погоде огонь может быстро распространяться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого количества сил и средств.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».