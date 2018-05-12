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В Кимовске двое школьников украли с рынка одежду

В Кимовске двое школьников украли с рынка одежду

Подростки попали на записи с камеры видеонаблюдения.

В Кимовске полицейские задержали двух школьников, которые подозреваются в краже одежды с рынка, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области. 

Одна из пострадавших обратилась в полицию еще 6 мая. Местная жительница заявила, что ночью из ее торговой палатки на рынке неизвестные похитили футболки и кроссовки. Злоумышленники попали на запись с камеры видеонаблюдения - ими оказались двое подростков 15-ти и 16-ти лет, которые позже, 11 мая, также совершили подобное хищение в другой торговой палатке на этом же рынке. В данном случае они похитили брюки, спортивные костюмы, футболки, блузки и шорты. 

Полицейские задержали подозреваемых и доставили их в местное отделение полиции. Школьники во всем признались.  

сегодня, в 12:29 0
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