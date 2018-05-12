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За ночь в Новомосковске сгорели три автомобиля
Фото предоставлено пресс-службой МЧС

За ночь в Новомосковске сгорели три автомобиля

В результате пожара автомобили «Деу Матиз» и «Митсубиси Аутлендер» полностью выгорели.

В Новомосковске ночью загорелись три автомобиля, припаркованных на улице Комсомольской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4.20, на место происшетсвия выехали два пожарных расчета. В результате пожара автомобили «Деу Матиз» и «Митсубиси Аутлендер» полностью выгорели. У автомобиля «Ниссан Мурано» обгорело лакокрасочное покрытие, зеркало, колеса и задняя фара. 

Пострадавших нет, причину пожара устанавливают спасатели. 

Автор: Антон Чембуров, сегодня, в 10:31 +2
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