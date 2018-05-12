За ночь в Новомосковске сгорели три автомобиля

Фото предоставлено пресс-службой МЧС

В результате пожара автомобили «Деу Матиз» и «Митсубиси Аутлендер» полностью выгорели.

В Новомосковске ночью загорелись три автомобиля, припаркованных на улице Комсомольской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4.20, на место происшетсвия выехали два пожарных расчета. В результате пожара автомобили «Деу Матиз» и «Митсубиси Аутлендер» полностью выгорели. У автомобиля «Ниссан Мурано» обгорело лакокрасочное покрытие, зеркало, колеса и задняя фара.

Пострадавших нет, причину пожара устанавливают спасатели.