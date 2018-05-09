В Богородицке частные дома затапливает канализацией 30 лет

Фото Дмитрия Дзюбина.

Проблемы с канализацией в Богородицке в районе улиц Овражной и Максима Горького начались еще в 80-х.

В конце 80-х годов между этими улицами власти установили канализационно-насосную станцию (КНС), куда стекались отходы с микрорайона и расположенных неподалеку предприятий. Именно после ее появления овраг, разделяющий их, стал постепенно превращаться в болото, а по округе начал распространяться запах нечистот.

Но тогда жители еще не предполагали масштаб бедствия.

Жительница одного из домов Любовь Мусатова первый раз обратилась в местную администрацию для решения проблемы осенью 1997 года: за десять лет болото уже прочно обосновалось в овраге и начало захватывать огород женщины. Власти пообещали в том же году «для предотвращения затопления земельного участка дома №3 по ул. Овражной провести обваловку русла ручья». Но и после этого подтопления продолжились.

В 2001 году Любовь Мусатова вновь написала заявление в администрацию. Ей пояснили, что в овраг в случае аварийной ситуации сбрасываются ливневые воды – это предусмотрено проектом. И именно это привело к тому, что местность заболачивается. А ещё ей сообщили, что русло ручья и ливневой канализации требует прочистки, и работы эти выполнит местное коммунальное предприятие.

Через год по инициативе администрации района представитель ЗАО «Мелиоратор» выходил и обследовал русло ручья.

– У этого предприятия была техника, способная осушить ручей. Администрация тогда обратилась в это предприятие с письмом, в котором гарантировало оплату работ. В нем говорилось:

«Из-за многолетнего сброса ливневых и вешних вод русло ручья заилилось и образовалось болото, вода приблизилась к домам по ул. Овражной. Нарушены подъезды к домам».

В 2003 году администрация обещала мне, что к маю ЗАО «Мелиоратор» закончит составлять дефектный акт на выполнение работ по прекращению подтопления моего земельного участка и хозпостроек и подготовит смету, на основании которой будет решаться вопрос финансирования работ. Но то ли не сошлись в цене за выполнение работ, то ли денег не нашли, но дальше слов дело так и не пошло. Приехали, посмотрели и уехали, – пояснила Любовь Мусатова.

Спустя два года, в 2005-м, глава района и Богородицка Анатолий Проненков, не найдя в бюджете средств, а у местного коммунального предприятия – спецтехники, но понимая потенциальную вероятность ситуации, обращался к губернатору Тульской области Вячеславу Дудке с просьбой выделить 400 тысяч рублей на отведение воды из ручья и осушение болота. В письме он назвал ситуацию чрезвычайной.

Однако это не возымело никакого эффекта. Еще через пару лет к проблеме ливневых вод добавился и сброс канализационных стоков. В том же году администрация еще раз уточнила у ЗАО «Мелиоратор» стоимость работ и попыталась еще раз найти источник финансирования работ.

Но и к 2010 году ситуация кардинально не изменилась: всё так же не было денег на прочистку русла ручья, а болото продолжало разрастаться.

В 2013 году нынешний глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин сообщил женщине, что в этом году будет подготовлена новая проектно-сметная документация (на эти работы средства заложены в бюджете) и дренирована территория в районе ул. Восточной. В 2015 году на обращение Любовь Мусатова вновь получила от администрации Богородицкого района очередной ответ из серии «денег нет, но вы держитесь!».

– К моему дому не может подъехать ни пожарная, ни скорая. В случае чего медики подъезжают к соседям, – поясняет Любовь Мусатова. – В прошлом году власти, когда отчитывались перед жителями, обещали ликвидировать это болото. Говорили, что деньги на это выделены, но никаких работ мы тут не видели. С 1997 года это продолжается. Я уж не говорю про то, что мы огороды забросили, дышать нечем!

За эти годы Любовь Мусатова лишилась огорода – теперь на месте помидоров и капусты растет камыш.

Но и жителям соседней улицы это болото доставляет массу неудобств. Забор, ограничивавший участок дома №15 по улице Максима Горького, теперь тоже стоит в болоте.

У остальных пока не настолько критичная ситуация, но мусор и запах мешают всем.

– У нас угол сырой, а у соседки на огороде вода до сих пор стоит, – рассказывает Галина Филонова. – А мусор в этот овраг со всего микрорайона тащат. Воду же сбрасывают в овраг регулярно. Вот сегодня с утра ее не было, а теперь опять течет. А весной, когда снег тает или дожди по осени, так все наши огороды затапливает. Плюс машина ассенизаторская по три раза в день подъезжает и сливает в овраг нечистоты.

Русло ручья действительно уже не найти. С обеих сторон берега покрыты бесконечным крупногабаритным мусором. Дойдя вдоль него до КНС, репортерская группа Myslo наткнулась на ассенизаторскую машину, остановившуюся у забора станции. Что она привезла и откуда, осталось неизвестным. Водитель быстро сел обратно в машину и уехал.

В адмиинистрации Богородицкого района заверили, что машины эти откачивают ливневые воды и сливают их в колодец, расположенный рядом с КНС. В овраг они не производят сброс.

Что же касается решения проблемы с заболачиванием местности, то оказалось, что работы в том году проводились.

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин:

Вадим Игонин – В 2017 году при очередном обследовании территории выяснилось, что проблема с заболачиванием местности уходит на много лет назад. Когда строили дорогу с улицы Володарского на улицу Тургеневскую, то пропускную трубу, по которой течет этот ручей под дорогой, положили выше уровня ручья. Это нам подсказал престарелый местный житель. В том году мы провели работы: раскопали дорогу и опустили трубу. В результате этого вода начала сходить.

– Но из-за того, что всю осень шли дожди, а сейчас снег сошел, но дожди продолжаются, вода стоит до сих пор. Плюс там грунтовые воды близко проходят. Ручей находится в низине, и в него стекает вода со всего микрорайона. Надо дождаться лета и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если ничего не изменится, будем думать дальше, искать другие пути решения этой проблемы.





