В Тулу на матч «Арсенала» с «Локомотивом» приедут около 4000 болельщиков из Москвы

Фото пресс-службы «Арсенала».

В Туле ждут аншлага на матче «Арсенал» — «Локомотив», который состоится 13 мая в 14.00 на Центральном стадионе. По состоянию на 9 мая оружейники реализовали порядка 80 процентов билетов.

По информации «Спорт-Экспресса», «железнодорожники» получили увеличенную квоту билетов и ждут в оружейной столице порядка 4000 болельщиков из Москвы.

Руководство «Арсенала» будет пресекать попытки болельщиков московского «Локомотива» прорваться на поле после финального свистка, усилив меры безопасности на стадионе.

Об этом рассказал заместитель генерального директора по безопасности тульского клуба Виталий Родионов в интервью ТАСС.

– Мы уже изучили опыт прошлого сезона по матчу со «Спартаком», поэтому будем действовать по-другому. Будем по максимуму стараться, чтобы подобное не повторилось, и пытаться пресекать попытки прорыва болельщиков «Локомотива» после финального свистка. Мы проведем совместное совещание по безопасности с представителями «Локомотива», чтобы представлять себе уже более четкую картину по матчу, — сказал Родионов.

Родионов добавил, что «Арсенал» привлечет сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) для обеспечения безопасности на матче.

– Учитывая, что матч будет повышенной сложности, было принято решение о привлечении сотрудников ЧОП на игру с «Локомотивом». Общее количество сотрудников, обеспечивающих безопасность на стадионе, составит 250 человек, цифра не включает в себя сотрудников правоохранительных органов. Также организуем более тщательный досмотр при входе на стадион.

Напомним, 5 мая «Локомотив» в матче 29-го тура первенства страны обыграл «Зенит» (1:0) и досрочно стал чемпионом России.