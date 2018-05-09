Андрей Спиридонов стал генерал-лейтенантом

3 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении федеральным государственным гражданским служащим Аппарата Правительства Российской Федерации классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации

Андрею Спиридонову, заместителю директора Департамента Правительства РФ, занимающегося формированием системы «Открытого правительства», присвоен классный чин действительного государственного советника РФ 2 класса.

Для справки. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса — классный чин главной группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин соответствует воинскому званию – генерал-лейтенант (вице-адмирал).

Напомним, что начинал свою карьеру Андрей Спиридонов в команде Владимира Груздева. В 2011 году Владимир Груздев назначил его министром инвестиционной политики, государственно-частного партнерства и внешних экономических связей Тульской области.

Под руководством Груздева Андрей Спиридонов начал формировать инвестиционные стандарты региона, плотно работать с инвесторами. И тогда впервые Тула вошла в ТОП-20 лучших городов России для ведения бизнеса.

Владимир Груздев всегда считал и считает очень важным взаимодействие власти и общества, открытость власти перед народом и необходимость обратной связи. Именно поэтому по его инициативе в регионе запустили портал «Открытый регион 71» и сервис «Проблемный вопрос». Вообще это было know-how для области и для страны в целом. Тульская область участвовала в пилотном запуске проекта наряду с Москвой и Татарстаном. Инициатором этого выступал губернатор Тульской области Владимир Груздев, подписавший с министром Михаилом Абызовым соглашение. Проект «Открытого правительства» направлен на совершенствование системы госуправления на всех уровнях. Местные чиновники называли его «холодным душем» и «электрошокером», потому что инструмент заставлял их шевелиться и реально устранять проблемы жителей.

Два года – с 2012 по 2014 гг. – вопросами «Открытого правительства» в Тульской области занимался Андрея Спиридонов.

«Обкатал» Груздев своего министра и на поприще защиты интересов предпринимателей. Год Андрей Спиридонов работал уполномоченным по защите прав предпринимателей Тульской области.

Опыт Тульской области по внедрению проекта «Открытое правительство» высоко оценили в Правительстве России, ну и как всегда в таких случаях, опытные кадры подтянули в столицу. Так, в 2015 году Андрей Спиридонов стал заместителем директора Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство». 29 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении ему классного чина - действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Владимир Груздев дал путевку в «большую жизнь» многим политикам и управленцам нашего региона. Например, с его подачи в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России, вошли Денис Тихонов и Валерий Шерин.

Денис Тихонов, ныне Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в правительстве Груздева был министром экономического развития и промышленности Тульской области, и параллельно, с 2012 года по 2014 год, - заместителем председателя правительства Тульской области.

С 2014 года по 2016 год Груздев назначил его на должность генерального директора ОАО «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства - ОАО «Корпорация развития Тульской области». С января 2015 года - инвестиционным уполномоченным правительства Тульской области. По итогам 2015 года по Национальному рейтингу состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив возглавляемая Тихоновым Корпорация развития Тульской области была признана лучшей в России и заняла первое место в рейтинге. Сам Денис Тихонов вошел в первую сотню президентского резерва управленческих кадров. С января 2016 года он возглавляет АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Валерий Шерин в правительстве Груздева был сначала министром имущественных и земельных отношений Тульской области, а затем зампред правительства. Эту должность он занимает и сейчас.

Политическую карьеру под руководством Груздева строит и Ольга Парамонова, бывшая сначала сотрудником регионального исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», затем руководителе регионального исполнительного комитета и депутатом Тульской областной думы. Сейчас Ольга работает в Ассоциации юристов России должности заместителя исполнительного директора — руководителя Аппарата.