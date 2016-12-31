Андрей Спиридонов получил классный чин

Экс-министр правительства Тульской области, ныне замдиректора департамента Правительства РФ получил классный чин действительного государственного советника.

Указ о присуждении Андрею Спиридонову чина действительного государственного советника 2-го класса подписал Президент России Владимир Путин буквально накануне нового 2017 года – 29 декабря.

Напомним, что сейчас Андрей Спиридонов является заместителем директора Департамента Правительства РФ, занимающегося формированием системы «Открытого правительства». А начинал он свою карьеру в команде Владимира Груздева. В 2011 году Владимир Груздев назначил его министром инвестиционной политики, государственно-частного партнерства и внешних экономических связей Тульской области.

Именно Андрей Спиридонов под руководством Груздева начал формировать инвестиционные стандарты региона, плотно работать с инвесторами. И тогда впервые Тула вошла в ТОП-20 лучших городов России для ведения бизнеса.

- Как говорит наш губернатор, нам важен каждый инвестор, но не всякий. В первую очередь интересны трендовые: IT и инновационные производства, машиностроение, производство медоборудования, автокомпонентов, развитие АПК, домостроение, - цитировал тогда Владимира Груздева Андрей Спиридонов

Два года – с 2012 по 2014 гг. - Спиридонов занимался вопросами «Открытого правительства» в правительстве региона. С подачи Груздева, который считал очень важным взаимодействие власти и общества, открытость власти перед народом и необходимость обратной связи , в регионе запустили портал «Открытый регион 71» и сервис «Проблемный вопрос». Местные чиновники называли его «холодным душем» и «электрошокером», потому что инструмент заставлял их шевелиться и реально устранять проблемы жителей.

Вообще это было know-how для области и для страны в целом. Тульская область участвовала в пилотном запуске проекта наряду с Москвой и Татарстаном. Инициатором этого выступал губернатор Тульской области Владимир Груздев, подписавший с министром Михаилом Абызовым соглашение. Проект «Открытого правительства» направлен на совершенствование системы госуправления на всех уровнях.

«Обкатал» Груздев своего министра и на поприще защиты интересов предпринимателей. Год Андрей Спиридонов работал уполномоченным по защите прав предпринимателей Тульской области.

Опыт Тульской области по внедрению проекта «Открытое правительство» высоко оценили в Правительстве России, ну и как всегда в таких случаях, опытные кадры подтянули в столицу. Так, в 2015 году Андрей Спиридонов стал заместителем директора Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство».

29 декабря 2016 года указом президента России Владимира Путина Андрею Спиридонову присвоен чин действительного государственного советника 2 класса.

Для справки. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса — классный чин главной группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин соответствует воинскому званию – генерал-лейтенант (вице-адмирал).