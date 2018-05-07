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В Зареченском районе Тулы пропал мужчина

В Зареченском районе Тулы пропал мужчина

Виктор Лукин ушёл из дома 27 апреля и до сих пор не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 52-летнего Виктора Валерьевича Лукина. Он ушёл из дома в Зареченском районе Тулы 27 апреля и до сих пор о его судьбе никто ничего не знает.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие. Был одет в черно-бежевую куртку с капюшоном, темные спортивные штаны и черные ботинки. Особые приметы: носит бороду, шрамы на мочках ушей.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам:  8(920)746-48-73, 8(800)700-54-52 или 112.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 +1
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