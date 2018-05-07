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Администрация Тулы удалила с сайта информацию о поборах с городских перевозчиков

Администрация Тулы удалила с сайта информацию о поборах с городских перевозчиков

Городские чиновники сложившуюся ситуацию никак не комментируют.

В начале марта на официальном сайте администрации Тулы появилось открытое письмо, адресованное собственниками коммерческого пассажирского транспорта главе администрации Евгению Авилову.

В своём обращении перевозчики указывали на систематические поборы со стороны «хозяев» городских маршрутов и просили у администрации помощи. Позднее ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Затем президент Тульского регионального транспортного Союза Вера Коротких направила претензию Евгению Авилову и в прокуратуру с требованием убрать обращение, которое, по её мнению, не соответствует действительности и наносит вред деловой репутации Союза.

Спустя почти два месяца после публикации обращение перевозчиков было удалено с сайта. Официальный комментарий администрации Тулы по этому вопросу корреспондентам Myslo получить не удалось.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +5
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