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Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем весны и труда
Фото из архива Myslo.

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем весны и труда

Свои поздравления тулякам в этот день также адресуют Сергей Харитонов, Юрий Цкипури и Евгений Авилов.

От губернатора

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Это праздник тех, кто умеет трудиться и уважает труд других, кто вносит свой вклад в развитие, укрепление нашего региона и страны.

Тульская область — признанная мастерская России. Здесь хранят и умножают многовековые традиции ответственного и добросовестного отношения к профессии, к своему делу.

Созидание, упорство, достижение высоких результатов — были и остаются в характере жителей тульской земли.

Желаю вам здоровья, благополучия и счастья! Успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Алексей Дюмин,
губернатор Тульской области.

 

От председателя облдумы

Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда!

С давних пор Первомай олицетворяет уважение общества к людям, которые создают благополучие нашей страны. Многое меняется вокруг, но неизменной основой нашей жизни остается честный созидательный труд.

В Тульском крае издавна жили мастеровые люди, которые своим талантом прославили нашу землю. И сегодня туляки своим добросовестным трудом вносят большой вклад в процветание страны и региона.

Слова особой благодарности адресованы ветеранам, которые много лет усердно работали и тем самым заложили прочную основу для нынешнего социально-экономического развития Тульской области.

Спасибо вам труд! Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения!

Сергей Харитонов,
председатель Тульской областной Думы.
От мэра и главы администрации

Уважаемые туляки!

1 Мая — именно в этот день мы чествуем тех, кто самоотверженно трудится на благо родного города, способствуя его процветанию и развитию. Этот праздник, как и раньше, объединяет народ, позволяя почувствовать себя частью единого целого.

С первомайскими праздниками мы связываем множество приятных событий — с приходом весны мы ожидаем добрых перемен, благодаря трудолюбию мы можем быть уверены в стабильном светлом будущем.

Хочется выразить особую благодарность ветеранам труда, всем тем, кто внес неоценимый вклад в становление сильного, самобытного государства.

Желаем вам, вашим родным и близким благополучия, успехов, счастья и крепкого здоровья. Пусть в вашей жизни будет как можно больше добрых и ясных дней!

Глава муниципального образования город Тула Юрий Цкипури.
Глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

Myslo присоединяется к поздравлениям!

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:10 +1
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