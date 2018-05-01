В Туле прошли велогонка и лыжероллерный спринт

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В мероприятиях приняли участие более 120 спортсменов из Тулы и области.

В областной столице продолжаются спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Сегодня, 1 мая, в центре Тулы прошла велогонка-критериум. За победу в пяти возрастных категориях боролись более 120 спортсменов из Тулы и области. Маршрут прошел по улицам Менделеевской, Тургеневской, Советской и Ф. Энгельса.

На этой же трассе прошли соревнования по лыжероллерному спринту. В них приняли участие спортсмены из Ясногорска, Дубны, Ревякино, Киреевска, Новомосковска, Щекино, Волово, Богородицка, Подольска, Орла и Москвы в возрасте от 7 до 75 лет.

С главной площади города также был дан старт легкоатлетической эстафете для команд центров образования города Тулы. Эстафеты прошла по проспекту Ленина до улицы Шевченко и обратно до площади Ленина. Соревнования состояли из 24 этапов. В них приняли участие около 1500 школьников. По итогам эстафеты победа досталась команде Лицея № 2, второе место у Центра образования № 10, третье занял Центр образования № 34.