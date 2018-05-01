новости
новости
Регистрация
Где туляки смогут получить георгиевскую ленточку
Фото vzsar.ru.

Где туляки смогут получить георгиевскую ленточку

Сегодня Всероссийская акция пройдет по семи адресам.

В Туле продолжается Всероссийская патриотическая акция. На улицах волонтеры раздадут тулякам и гостям города около 14 000 символов Великой Победы.

Сегодня, 1 мая, акция пройдет по адресам:

  • Остановка пл. Ленина (ул. Советская, 47) в 13.00;
  • Пересечение ул. Пролетарской и ул. Епифанской (ТРЦ РИО) в 13.00;
  • ЦПКиО им. П. П. Белоусова (центральный вход, вход со стороны памятника В. В. Вересаеву) в 13.00;
  • Пос. Ленинский, ул. Ленина (Киноконцертный зал «Орион») в 13.00;
  • Пос. Плеханово, ул. Заводская (перед зданием ДК) в 13.00;
  • Пос. Барсуки (остановка) в 13.00;
  • Пос. Рождественский, ул. Федорова (площадь перед школой) в 14.00.

Также ленту можно получить у кассиров в каждом магазине СПАР. Через кассы магазинов сети будет распространено 50 тысяч лент в Туле,
Новомосковске и других областных городах. В среднем, по 1000 лент
раздадут в каждом супермаркете. Акция стартует 1 мая.

В СПАР отметили, что акция носит некоммерческий характер. Продажа лент на территории супермаркетов не допускается. Если вы стали свидетелем взимания платы за георгиевскую ленту вблизи магазинов СПАР, сообщите о данном факте на горячую линию тульской сети по телефону 8(800)770-78-02 или пришлите сообщение с указанием адреса в корпоративный мессенджер WhatsApp/Viber на номер 8(962)272-24-49.

Расписание Всероссийской патриотической акции здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:31 0
Другие статьи по темам
Событие
Георгиевские ленточкиВсероссийская патриотическая акция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем весны и труда
Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем весны и труда
1 мая в Туле пройдет семейный велопарад
1 мая в Туле пройдет семейный велопарад
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.