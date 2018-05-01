Где туляки смогут получить георгиевскую ленточку

Фото vzsar.ru.

В Туле продолжается Всероссийская патриотическая акция. На улицах волонтеры раздадут тулякам и гостям города около 14 000 символов Великой Победы.

Сегодня, 1 мая, акция пройдет по адресам:

Остановка пл. Ленина (ул. Советская, 47) в 13.00;

Пересечение ул. Пролетарской и ул. Епифанской (ТРЦ РИО) в 13.00;

ЦПКиО им. П. П. Белоусова (центральный вход, вход со стороны памятника В. В. Вересаеву) в 13.00;

Пос. Ленинский, ул. Ленина (Киноконцертный зал «Орион») в 13.00;

Пос. Плеханово, ул. Заводская (перед зданием ДК) в 13.00;

Пос. Барсуки (остановка) в 13.00;

Пос. Рождественский, ул. Федорова (площадь перед школой) в 14.00.

Также ленту можно получить у кассиров в каждом магазине СПАР. Через кассы магазинов сети будет распространено 50 тысяч лент в Туле,

Новомосковске и других областных городах. В среднем, по 1000 лент

раздадут в каждом супермаркете. Акция стартует 1 мая.

В СПАР отметили, что акция носит некоммерческий характер. Продажа лент на территории супермаркетов не допускается. Если вы стали свидетелем взимания платы за георгиевскую ленту вблизи магазинов СПАР, сообщите о данном факте на горячую линию тульской сети по телефону 8(800)770-78-02 или пришлите сообщение с указанием адреса в корпоративный мессенджер WhatsApp/Viber на номер 8(962)272-24-49.

Расписание Всероссийской патриотической акции здесь.