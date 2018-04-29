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30 апреля в Туле дождь с грозой

30 апреля в Туле дождь с грозой

Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

В понедельник, 30 апреля, в Тульской области будет облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южной четверти 5-10 м/с.
 
Днем кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 5 мм), местами гроза, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы 12-17м/с.
 
Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +19…+24°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. 
сегодня, в 09:00 +6
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