30 апреля в Туле дождь с грозой

В понедельник, 30 апреля, в Тульской области будет облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южной четверти 5-10 м/с.

Днем кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 5 мм), местами гроза, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы 12-17м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +19…+24°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.