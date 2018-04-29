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В Узловой огонь уничтожил гараж и легковой прицеп

В Узловой огонь уничтожил гараж и легковой прицеп

Причина пожара устанавливается.

Сегодня утром в 6:00 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража в Узловой на ул. Воейковская.
 
На место происшествия выехали два пожарных расчета. Через шесть минут они были на месте, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 
 
 
Отмечается, что уже в 6:09 открытое горение было ликвидировано. Тем не менее в результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, гараж выгорел внутри, сгорел легковой прицеп.
 
 
Причина пожара устанавливается. В результате ЧП никто не пострадал.
сегодня, в 19:12 +1
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