В Узловой огонь уничтожил гараж и легковой прицеп
Причина пожара устанавливается.
Сегодня утром в 6:00 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража в Узловой на ул. Воейковская.
На место происшествия выехали два пожарных расчета. Через шесть минут они были на месте, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Отмечается, что уже в 6:09 открытое горение было ликвидировано. Тем не менее в результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, гараж выгорел внутри, сгорел легковой прицеп.
Причина пожара устанавливается. В результате ЧП никто не пострадал.