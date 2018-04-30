В Туле скончался заместитель прокурора Тульской области в отставке

Прокуратура Тульской области с глубоким прискорбием извещает о кончине 29 апреля 2018 года на 73 году жизни Маевского Виктора Максиевича, старшего советника юстиции заместителя прокурора Тульской области в отставке, адвоката.

Более 30 лет Виктор Максиевич Маевский проработал в органах прокуратуры, прошел путь от следователя прокуратуры Вяземского района Хабаровского края до заместителя прокурора Тульской области, занимал этот пост с 1998 года по 2002 год.

На всех участках работы его отличали высокий профессионализм, ответственность, принципиальность и компетентность. Виктор Максиевич пользовался заслуженным уважением в коллективе.

За успехи в работе неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

Руководство и коллектив прокуратуры области выражают глубокие соболезнования родным и близким Маевского Виктора Максиевича.

Гражданская панихида прощания с Маевским В.М. состоится 1 мая 2018 года с 10.00 до 11.00 часов в ритуальном зале Тульской областной клинической больницы (г. Тула, ул. Яблочкова 1а).

Одним из подзащитных Виктора Маевского был экс-руководитель банка «Первый экспресс» Сергей Худяков.