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Мотосезон в Туле открыт! Большой фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Мотосезон в Туле открыт! Большой фоторепортаж

28 апреля колонна байкеров, насчитывающая несколько сотен, с ревом пронеслась от площади Победы по проспекту до площади Ленина. Это было грандиозно!

Для встречи мотоциклистов на площади Ленина собралась целая толпа — люди снимали байкеров на фото и видео, махали им и фотографировались на их фоне.

Сами же герои дня приветствовали туляков ревом моторов своих железных коней.

Среди байкеров были не только молодые люди, но и убеленные сединами мужчины и хрупкие девушки.

 

В рамках праздника на площади Ленина для участников и зрителей мероприятия состоялся концерт с участием ансамбля «Команда «Астра» и группы «Деникин Спирт», была организована работа интерактивных зон, а также зон для фотосессий.

Туляк Игорь Ионов за рулем мотоцикла уже 40 лет! Когда впервые сел на байк в 14-летнем возрасте, понял — это его судьба. Сейчас Игорь ездит на мотоцикле «Хонда».


Игорь Ионов.

– Мотоциклу я никогда не изменял и за рулем машины не ездил (улыбается). Не хочется говорить банальщину про свободу и т. д. Для меня мотоцикл — это антидепрессант. Это стиль жизни. Кто-то марки собирает, кто-то — монеты… Есть филателисты, а мы — мотоциклисты (смеется). Все мои друзья тоже живут мотоциклами. Открытие мотосезона — это просто мероприятие, собирающее всех мотоциклистов Тулы, а для нас сезон и не закрывался никогда. Это же наша жизнь.

На мотоцикле я сделал две «кругосветки» — объездил весь мир, кроме Австралии. Один.

Это довольно-таки дорого, но в свое время у меня такие возможности были. Каждое путешествие длилось больше года, всех мест, где я побывал, и не припомнишь. К тому же это были 90-е годы, тогда и достойных фотоаппаратов и телефонов не было. С 1994 по 1998 годы я совершил два путешествия с перерывом в месяц, по разным маршрутам. Больше всего мне понравилось в Камбодже. После «кругосветок» я вернулся туда и прожил пять лет.


Алина Юликова.

Алина Юликова за рулем мотоцикла третий год. До этого ездила на машине, но потом решила, что всё же мечту детства предавать нельзя, и пересела на байк. Для себя Алина выбрала японский мотоцикл «Кавасаки Ниндзя».

– У моего знакомого был мотоцикл, я на него смотрела — и мне самой очень захотелось ездить на байке. За рулем я получаю огромное удовольствие, это такой адреналин! Ты открыт, ничем не защищен, тебя обдувает ветер… Ты как пешеход, только очень быстрый (улыбается). Для меня сегодняшнее торжественное открытие мотосезона — это встреча с друзьями, которых я не видела всю зиму. После зимней спячки все здесь! На мотоцикле я люблю ездить и по городу, и на природу. Байк для меня — стиль жизни.


Евгений Малькевич.

Евгений Малькевич считает, что мотоцикл — самый удобный вид транспорта, которому не страшны никакие пробки. Байкером он стал пять лет назад. Сейчас его самый верный друг — японский мотоцикл «Кавасаки».

– На мотоцикле езжу в основном по городу. Самые главные правила безопасной езды — не превышать скорость, соблюдать правила дорожного движения и не попадать в «слепые зоны» для автомобилистов. В прошлом году я попал в аварию — меня сбил автомобиль, водитель которого из крайнего правового ряда резко пошел на разворот. Но этот случай никак не повлиял на мою любовь к мотоциклу. Сегодняшний праздник для всех мотоциклистов — как Новый год, у нас тоже начался свой новый год, новый сезон!

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 18:31 +8
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