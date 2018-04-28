Юные туляки прошли обучение в «Школе безопасности»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В тульском «Центре детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» прошли соревнования «Школа безопасности», посвященные празднованию 73-й годовщины Победы.

В соревнованиях приняли участие 64 школьные команды. Ребята демонстрировали умение действовать в экстремальных ситуациях, проходили задания по ориентированию на местности, оказанию первой медицинской помощи, знанию ПДД и другим дисциплинам.

В общем зачете первое место заняли представители Центра образования № 13, вторыми стали ребята из ЦО № 6, а «бронза» досталась учащимся ЦО № 12.

Знания участников проверяли инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения тульского УГИБДД. Отличные результаты показали сразу несколько команд – Центры образования № 1, 2, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 30, 34, 57 и лицея № 2.

Со школьниками, испытавшими затруднения при тестировании по ПДД, сотрудники Госавтоинспекции провели обучающие беседы и работу над ошибками.