В Туле выбрали лучшего водителя троллейбуса

Фото и видео Александра Каналина.

В «Тулгорэлектротрансе» сегодня прошел конкурс на лучшего водителя троллейбуса. На конкурс было заявлено 10 претендентов.

В 9.00 на территории троллейбусного депо стартовала приемка троллейбусов. Затем в 10.00 участники приступили к выполнению заданий. Жюри конкурса оценивали знания ПДД и мастерство вождения водителей.

По итогам места распределились следующим образом:

1 место — Трушин Михаил Александрович;

2 место — Маринушкин Владимир Александрович;

3 место — Романюк Алексей Владимирович;

в номинации «Знания ПДД» — Маринушкин Владимир Александрович;

в номинации «Скоростное маневрирование» — Овсянников Сергей Николаевич.

Победители получили грамоты и памятные подарки из рук министра транспорта и дорожного хозяйства Родиона Дудника, заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Ярцева, директора «Тулгорэлектротранса» Алексея Марушкина.