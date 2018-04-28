новости
новости
Регистрация
В Туле выбрали лучшего водителя троллейбуса
Фото и видео Александра Каналина.

В Туле выбрали лучшего водителя троллейбуса

В «Тулгорэлектротрансе» сегодня прошел конкурс на лучшего водителя троллейбуса. На конкурс было заявлено 10 претендентов.

В 9.00 на территории троллейбусного депо стартовала приемка троллейбусов. Затем в 10.00 участники приступили к выполнению заданий. Жюри конкурса оценивали знания ПДД и мастерство вождения водителей.

Галерея
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 1
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 2
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 3
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 4
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 5
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 6
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 7
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 8
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 9
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 10
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 11
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 12
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 13
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 14
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 15
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 16
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 17
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 18
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 19
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 20
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 21
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 22
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 23
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 24
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 25
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 26
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 27
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 28
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 29
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 30
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 31
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 32
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 33
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 34
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 35
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 36
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 37
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 38
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 39
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 40
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 41
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 42
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 43
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 44
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 45
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 46
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 47
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 48
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 49
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 50
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 51
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 52
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 53
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 54
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 55
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 56
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 57
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 58
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 59
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 60
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 61
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 62
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 63
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 64
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 65
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 66
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 67
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 68
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 69
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 70
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 71
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 72
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 73
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 74
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 75
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 76
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 77
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 78
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 79
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 80
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 81
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 82
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 83
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 84
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 85
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 86
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 87
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 88
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 89
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 90
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 91
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 92
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 93
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 94
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 95
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 96
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 97
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 98
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 99
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 100
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 101
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 102
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 103
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 104
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 105
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 106
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 107
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 108
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 109
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 110
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 111
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 112
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 113
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 114
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 115
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 116
Конкурс водителей троллейбусов, Фото: 117
показать все фотографии

По итогам места распределились следующим образом:

  • 1 место — Трушин Михаил Александрович;
  • 2 место — Маринушкин Владимир Александрович;
  • 3 место — Романюк Алексей Владимирович;
  • в номинации «Знания ПДД» — Маринушкин Владимир Александрович;
  • в номинации «Скоростное маневрирование» — Овсянников Сергей Николаевич.

Победители получили грамоты и памятные подарки из рук министра транспорта и дорожного хозяйства Родиона Дудника, заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Ярцева, директора «Тулгорэлектротранса» Алексея Марушкина.

сегодня, в 18:24 +2
Другие статьи по темам
Событие
конурс водителейтроллейбусы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мотосезон в Туле открыт! Большой фоторепортаж
Мотосезон в Туле открыт! Большой фоторепортаж
В Пролетарском районе Тулы несколько домов остались без света
В Пролетарском районе Тулы несколько домов остались без света
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.