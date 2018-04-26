В Туле, Веневском и Щекинском районах восстановлено электроснабжение

В ликвидации аварийной ситуации принимали участие девять сотрудников областного ГУ МЧС.

Напомним, ранее стало известно о частичном отключении электроснабжения в Туле, Веневском и Щекинском районах регионе.

На месте работали бригады филиала «Тулэнерго» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Сейчас подача электроэнергии полностью возобновлена.

При ликвидации аварийной ситуации от ГУ МЧС России по Тульской области было задействовано 9 человек и 3 единицы техники.

На момент публикации электроснабжение частично отсутствует в Тепло-Огаревском, Плавском и Киреевском районах.