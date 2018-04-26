новости
новости
Регистрация
В Туле, Веневском и Щекинском районах восстановлено электроснабжение

В Туле, Веневском и Щекинском районах восстановлено электроснабжение

В ликвидации аварийной ситуации принимали участие девять сотрудников областного ГУ МЧС.

Напомним, ранее стало известно о частичном отключении электроснабжения в Туле, Веневском и Щекинском районах регионе.

На месте работали  бригады филиала «Тулэнерго» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Сейчас подача электроэнергии полностью возобновлена.

При ликвидации аварийной ситуации от ГУ МЧС России по Тульской области было задействовано 9 человек и 3 единицы техники.

На момент публикации электроснабжение частично отсутствует в Тепло-Огаревском, Плавском и Киреевском районах.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:38 +2
Другие статьи по темам
Событие
Отключение электроэнергииаварийное отключение электричестваотключили светГУ МЧС России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как работают тульские музеи в майские праздники
Как работают тульские музеи в майские праздники
Замминистра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк проведёт приём граждан
Замминистра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк проведёт приём граждан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.