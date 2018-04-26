новости
новости
Регистрация
Как работают тульские музеи в майские праздники

Как работают тульские музеи в майские праздники

Культурные учреждения будут открыты для посещения на протяжении всех выходных.

Все филиалы Тульского музейного объединения будут открыты для посетителей с 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы. С 10.00 до 19.00 работают:

  • историко-культурный и природный музей-заповедник «Бежин луг»,
  • музей «Спасское»,
  • Выставочный зал,  
  • дом-музей В. В. Вересаева,
  • мемориальный музей Н. И. Белобородова,
  • историко-мемориальный музей Демидовых,
  • музей П. Н. Крылова,
  • музей «Тульские самовары»,
  • музей «Тульский кремль»,
  • Тульский военно-исторический музей,
  • Тульский областной краеведческий музей,
  • Тульский областной художественный музей,
  • Богородицкий дворец-музей и парк.

Филиал «Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева» будет открыт с 9.30 до 17,00. Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» примет посетителей с 11.00 до 19.00.

Напомним, с полной афишей первомайских мероприятий можно ознакомиться здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +3
Другие статьи по темам
Событие
тульские музеимайские праздникирежим работыкультурные учреждения
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске продавец-стажёр обокрал своих работодателей
В Новомосковске продавец-стажёр обокрал своих работодателей
В Туле, Веневском и Щекинском районах восстановлено электроснабжение
В Туле, Веневском и Щекинском районах восстановлено электроснабжение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.