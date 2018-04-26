Как работают тульские музеи в майские праздники

Культурные учреждения будут открыты для посещения на протяжении всех выходных.

Все филиалы Тульского музейного объединения будут открыты для посетителей с 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы. С 10.00 до 19.00 работают:

историко-культурный и природный музей-заповедник «Бежин луг»,

музей «Спасское»,

Выставочный зал,

дом-музей В. В. Вересаева,

мемориальный музей Н. И. Белобородова,

историко-мемориальный музей Демидовых,

музей П. Н. Крылова,

музей «Тульские самовары»,

музей «Тульский кремль»,

Тульский военно-исторический музей,

Тульский областной краеведческий музей,

Тульский областной художественный музей,

Богородицкий дворец-музей и парк.

Филиал «Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева» будет открыт с 9.30 до 17,00. Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» примет посетителей с 11.00 до 19.00.

Напомним, с полной афишей первомайских мероприятий можно ознакомиться здесь.