Как работают тульские музеи в майские праздники
Культурные учреждения будут открыты для посещения на протяжении всех выходных.
Все филиалы Тульского музейного объединения будут открыты для посетителей с 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы. С 10.00 до 19.00 работают:
- историко-культурный и природный музей-заповедник «Бежин луг»,
- музей «Спасское»,
- Выставочный зал,
- дом-музей В. В. Вересаева,
- мемориальный музей Н. И. Белобородова,
- историко-мемориальный музей Демидовых,
- музей П. Н. Крылова,
- музей «Тульские самовары»,
- музей «Тульский кремль»,
- Тульский военно-исторический музей,
- Тульский областной краеведческий музей,
- Тульский областной художественный музей,
- Богородицкий дворец-музей и парк.
Филиал «Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева» будет открыт с 9.30 до 17,00. Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» примет посетителей с 11.00 до 19.00.
Напомним, с полной афишей первомайских мероприятий можно ознакомиться здесь.
Другие статьи по темам
Место