Замминистра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк проведёт приём граждан

Мероприятие состоится в пятницу, 27 апреля, с 10 до 17 часов.

Вместо руководителя министерства здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, обращения жителей региона рассмотрит его заместитель Владимир Грицаюк. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Приём граждан по личным вопросам пройдёт в соответствии с установленным графиком в пятницу, 27 апреля, с 10 до 17 часов в приёмной правительства Тульской области.

Напомним, в связи с майскими праздниками, суббота, 28 апреля, объявлена рабочим днём – в приёмной правительства будет дежурить главный архитектор Тульской области Сергей Гончаров.