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Замминистра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк проведёт приём граждан

Замминистра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк проведёт приём граждан

Мероприятие состоится в пятницу, 27 апреля, с 10 до 17 часов.

Вместо руководителя министерства здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, обращения жителей региона рассмотрит его заместитель Владимир Грицаюк. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Приём граждан по личным вопросам пройдёт в соответствии с установленным графиком в пятницу, 27 апреля, с 10 до 17 часов в приёмной правительства Тульской области.

Напомним, в связи с майскими праздниками, суббота, 28 апреля, объявлена рабочим днём – в приёмной правительства будет дежурить главный архитектор Тульской области Сергей Гончаров.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 0
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