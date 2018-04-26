Замминистра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк проведёт приём граждан
Мероприятие состоится в пятницу, 27 апреля, с 10 до 17 часов.
Вместо руководителя министерства здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, обращения жителей региона рассмотрит его заместитель Владимир Грицаюк. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Приём граждан по личным вопросам пройдёт в соответствии с установленным графиком в пятницу, 27 апреля, с 10 до 17 часов в приёмной правительства Тульской области.
Напомним, в связи с майскими праздниками, суббота, 28 апреля, объявлена рабочим днём – в приёмной правительства будет дежурить главный архитектор Тульской области Сергей Гончаров.
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