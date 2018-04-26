В Туле и нескольких районах области нарушено электроснабжение

На местах работают сотрудники регионального Управления МЧС и энергетики.

На пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в четырёх муниципальных образованиях региона.

Без света остались жители Тулы, Алексинского, Суворовского, Венёвского и Щекинского районов. На месте происшествия находятся бригады «Тулэнерго» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администраций муниципальных образований. Если вы попали в зону отключения, примите необходимые меры: