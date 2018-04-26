В Туле и нескольких районах области нарушено электроснабжение
На местах работают сотрудники регионального Управления МЧС и энергетики.
На пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в четырёх муниципальных образованиях региона.
Без света остались жители Тулы, Алексинского, Суворовского, Венёвского и Щекинского районов. На месте происшествия находятся бригады «Тулэнерго» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администраций муниципальных образований. Если вы попали в зону отключения, примите необходимые меры:
- Выключите все электроприборы и оборудование, освещение, не оставляйте зажженные свечи без присмотра и храните их в месте, не доступном для детей.
- На улице не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в МЧС.
- Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – отходите мелкими шагами или прыжками, держа ступни ног вместе, чтобы избежать поражения током,
- Оповестите соседей о происшествии и следите за дальнейшими сообщениями МЧС России.
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