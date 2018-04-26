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5 мая в Тульской области пройдет общеобластной субботник
Фото из архива Myslo.

5 мая в Тульской области пройдет общеобластной субботник

Приглашаются все желающие!

5 мая, в преддверии Дня Победы, в Тульской области пройдет общеобластной субботник. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коллективы организаций и учреждений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальные службы приведут в порядок улицы, территории домов и учреждений, парки, скверы и другие общественные пространства. Субботник пройдет во всех муниципальных образованиях области.

В Туле по традиции работы по благоустройству будут проведены в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кремлевском сквере, сквере у здания областного Дворца молодежи.

В числе запланированных работ – благоустройство мемориальных комплексов, братских воинских захоронений, памятников и обелисков воинской славы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:53 0
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