новости
новости
Регистрация
В Тульском психоневрологическом интернате нашли нарушения пожарной безопасности

В Тульском психоневрологическом интернате нашли нарушения пожарной безопасности

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура Ленинского района при проверке Тульского психоневрологического интерната в подразделении в д. Прудное нашла многочисленные нарушения требований пожарной безопасности:

  • в помещениях для постоянного проживания людей отсутствуют система автоматической пожарной сигнализации,
  • отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения,
  • допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в отношении заместителя директора. В адрес руководителя учреждения внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Постановлением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы заместитель директора психоневрологического интерната признан виновным в ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде предупреждения.

В настоящее время светильники оборудованы колпаками, подготовлена сметная документация на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.

Сметная документация направлена на согласование в Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений министерства труда и социальной защиты Тульской области. Фактическое устранение нарушений в прокуратуре Ленинского района оставлено на контроле.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
Кинотеатр «Октябрь» в Туле возобновляет работу
Жизнь Тулы и области
Кинотеатр «Октябрь» в Туле возобновляет работу
сегодня, в 12:30, 13 865 3
Суд закрыл бывший Дом пионеров в Щекино
Жизнь Тулы и области
Суд закрыл бывший Дом пионеров в Щекино
вчера, в 16:48, 15 1935 1
3 мая суд решит судьбу кинотеатра в тульском «Макси»
Жизнь Тулы и области
3 мая суд решит судьбу кинотеатра в тульском «Макси»
24 апреля, в 17:09, 12 2257 0
Итоги проверки: Что в Туле и области закрыли за нарушения пожарной безопасности
Жизнь Тулы и области
Итоги проверки: Что в Туле и области закрыли за нарушения пожарной безопасности
24 апреля, в 14:40, 39 11659 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тульский психоневрологический интернатнарушения правил пожарной безопасности

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская городская УК вместе с жителями навела порядок во дворах
Тульская городская УК вместе с жителями навела порядок во дворах
26 апреля – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
26 апреля – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.