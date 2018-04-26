В Тульском психоневрологическом интернате нашли нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Ленинского района при проверке Тульского психоневрологического интерната в подразделении в д. Прудное нашла многочисленные нарушения требований пожарной безопасности:

в помещениях для постоянного проживания людей отсутствуют система автоматической пожарной сигнализации,

отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения,

допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в отношении заместителя директора. В адрес руководителя учреждения внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Постановлением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы заместитель директора психоневрологического интерната признан виновным в ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде предупреждения.

В настоящее время светильники оборудованы колпаками, подготовлена сметная документация на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.

Сметная документация направлена на согласование в Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений министерства труда и социальной защиты Тульской области. Фактическое устранение нарушений в прокуратуре Ленинского района оставлено на контроле.