В Тульском психоневрологическом интернате нашли нарушения пожарной безопасности
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Прокуратура Ленинского района при проверке Тульского психоневрологического интерната в подразделении в д. Прудное нашла многочисленные нарушения требований пожарной безопасности:
- в помещениях для постоянного проживания людей отсутствуют система автоматической пожарной сигнализации,
- отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения,
- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в отношении заместителя директора. В адрес руководителя учреждения внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Постановлением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы заместитель директора психоневрологического интерната признан виновным в ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде предупреждения.
В настоящее время светильники оборудованы колпаками, подготовлена сметная документация на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.
Сметная документация направлена на согласование в Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений министерства труда и социальной защиты Тульской области. Фактическое устранение нарушений в прокуратуре Ленинского района оставлено на контроле.