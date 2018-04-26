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Тульская городская УК вместе с жителями навела порядок во дворах
Благодаря Тульской городской УК во дворе на ул. Максимовского, 23 появились гортензии и шиповник.
Партнерский материал

Тульская городская УК вместе с жителями навела порядок во дворах

Дружный десант туляков и сотрудников управляющей компании привел в порядок придомовые территории, высадил цветы и кустарники.

В субботу, 21 апреля, Тульская городская управляющая компания собрала жителей Заречья на первый в этом году субботник.

Собственники домов вышли на улицу с энтузиазмом и отличным настроением. Они не только убрались во дворах, но и посадили рядом с подъездами гортензии и шиповник.

Директор Тульской городской управляющей компании:

Марина Аливохина

– Сегодня субботники прошли по нескольким адресам на ул. Максимовского, Максима Горького и Литейной. Мы заранее обзвонили старших по домам и спросили, какие работы нужно провести в их дворе, какие посадить кустарники.


Естественно, все растения для жителей мы предоставили абсолюно бесплатно.
Тульская городская управляющая компания регулярно организовывает во дворе соседские встречи и праздники, поэтому и апрельский субботник жители восприняли как еще один повод для долгожданной дружеской встречи.

Старшая по дому на ул. Максимовского, 23:

Нина Орлова

– В нашем дворе всегда чисто, поэтому сильно убираться нам не пришлось.  Но зато мы посадили шиповник и гортензию прямо перед входом в дом. Гулять во дворе теперь будет гораздо приятнее. Тульская городская управляющая компания обслуживает наш дом уже три года. У многих за такой срок совместной работы накапливаются претензии к УК, а у нас полное взаимопонимание. Если нам нужна помощь, управляющая компания тут же отзывается.

 

Мы очень благодарны за такое отношение всему коллективу компании, - продолжает Нина, - а особенно руководителю – Марине Аливохиной.
Мы видим, что она душой болеет за свое дело, поэтому все получается. Если вдруг в доме возникает проблема, она не остается равнодушной и всегда лично приезжает на место и контролирует работу.


Управляющая компания отлично справляется со своими обязанностями. Недавно в нашем доме сделали косметический ремонт.
Но УК не только поддерживает дом и двор в порядке, она еще постоянно устраивает праздники для жителей. Каждый год у нас проходит праздник двора. Для нас каждая такая встреча очень важна, потому что это дает возможность нашему дому чувствовать себя большой и дружной семьей.
По словам сотрудников Тульской городской управляющей компании, пора субботников во дворах только начинается. Совсем скоро новые растения появятся и в других дворах, которые обслуживает эта УК.



Тульская городская управляющая компания
Тула, ул. Галкина, 15.
Тел. 8 (4872) 49-92-42.
www.тульская-городская-ук.рф

Галерея
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 1
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 2
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 3
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 4
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 5
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 6
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 7
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 8
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 9
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 10
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 11
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 12
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 13
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 14
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 15
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 16
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 17
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 18
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 19
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 20
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 21
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 22
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 23
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 24
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 25
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 26
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 27
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 28
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 29
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 30
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 31
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 32
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 33
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 34
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 35
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 36
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 37
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 38
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 39
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 40
Посадка деревьев во дворе на ул. Максимовского, 23, Фото: 41
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Автор: Оксана Грудинина , сегодня, в 10:29
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