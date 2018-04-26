Тульская городская УК вместе с жителями навела порядок во дворах

Благодаря Тульской городской УК во дворе на ул. Максимовского, 23 появились гортензии и шиповник.

В субботу, 21 апреля, Тульская городская управляющая компания собрала жителей Заречья на первый в этом году субботник.



Собственники домов вышли на улицу с энтузиазмом и отличным настроением. Они не только убрались во дворах, но и посадили рядом с подъездами гортензии и шиповник.

Директор Тульской городской управляющей компании:

Марина Аливохина – Сегодня субботники прошли по нескольким адресам на ул. Максимовского, Максима Горького и Литейной. Мы заранее обзвонили старших по домам и спросили, какие работы нужно провести в их дворе, какие посадить кустарники.



Естественно, все растения для жителей мы предоставили абсолюно бесплатно.

Тульская городская управляющая компания регулярно организовывает во дворе соседские встречи и праздники, поэтому и апрельский субботник жители восприняли как еще один повод для долгожданной дружеской встречи.

Старшая по дому на ул. Максимовского, 23:

Нина Орлова – В нашем дворе всегда чисто, поэтому сильно убираться нам не пришлось. Но зато мы посадили шиповник и гортензию прямо перед входом в дом. Гулять во дворе теперь будет гораздо приятнее. Тульская городская управляющая компания обслуживает наш дом уже три года. У многих за такой срок совместной работы накапливаются претензии к УК, а у нас полное взаимопонимание. Если нам нужна помощь, управляющая компания тут же отзывается.

Мы очень благодарны за такое отношение всему коллективу компании, - продолжает Нина, - а особенно руководителю – Марине Аливохиной.

Мы видим, что она душой болеет за свое дело, поэтому все получается. Если вдруг в доме возникает проблема, она не остается равнодушной и всегда лично приезжает на место и контролирует работу.



Управляющая компания отлично справляется со своими обязанностями. Недавно в нашем доме сделали косметический ремонт.

Но УК не только поддерживает дом и двор в порядке, она еще постоянно устраивает праздники для жителей. Каждый год у нас проходит праздник двора. Для нас каждая такая встреча очень важна, потому что это дает возможность нашему дому чувствовать себя большой и дружной семьей.

По словам сотрудников Тульской городской управляющей компании, пора субботников во дворах только начинается. Совсем скоро новые растения появятся и в других дворах, которые обслуживает эта УК.







Тульская городская управляющая компания

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