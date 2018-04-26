26 апреля – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Фото из архива Myslo.

Сегодня в мире вспоминают жертв радиационных аварий и катастроф.

В связи с 32-й годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции к жителям Тульской области обратился глава региона Алексей Дюмин.

– 26 апреля мы вспоминаем трагические события, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Среди пострадавших были жители Тульской области, часть территории региона также подверглась радиоактивному заражению.

Эта беда стала общей для страны. Туляки мужественно боролись с последствиями техногенной катастрофы, находясь в ее эпицентре.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем героям-ликвидаторам. Они самоотверженно выполнили свой долг и не допустили дальнейшего распространения радиации.

В наших силах сделать всё, чтобы трагедия Чернобыля никогда не повторилась, — сказал губернатор.