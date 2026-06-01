Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона посмотрел творческое выступление ребят, поздравил их с праздником, угостил мороженым и вручил подарки: настольные игры, музыкальную колонку, микрофон и осветительное оборудование для сцены.

«В День защиты детей я хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья! Пусть ваши каникулы будут интересными и насыщенными! Ребята, раскрывайте свои таланты — занятия спортом и творчеством развивают любого человека, помогают в дальнейшей жизни. Растите хорошими, добрыми людьми. То, каким будет мир в будущем, зависит только от вас! Раскрасьте его яркими красками и никогда не забывайте о том, что в слове Родина — особый смысл», — отметил Дмитрий Миляев.

Дети рассказали, как они помогают участникам СВО: плетут маскировочные сети, делают обереги, открытки и рисунки, пишут письма бойцам.

«Наши ребята на передовой всегда ждут детские рисунки, письма, поделки. Это то, что согревает их сердца и души. Уверен, что скоро парни вернутся с победой и обязательно придут к вам, чтобы сказать слова благодарности», — подчеркнул губернатор.

Центр обеспечивает комплексную медико-психолого-педагогическую реабилитацию и социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В стационарном отделении центра проживают 24 ребенка от 3 до 18 лет. Кроме того, есть полустационарное отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и кабинет ранней помощи.

В летнем детском кафе «Оранжевое настроение», расположенном в реабилитационном центре, ребята угостили гостя собственноручно приготовленными сладостями.