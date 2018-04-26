Тульский Центр медицины катастроф объединит все станции скорой помощи и неотложки

Объединение произойдет в сентябре и в конце года соответственно.

Об этом доложил на оперативном совещании у губернатора Тульской области министр здравоохранения Андрей Третьяков. Напомним, Центр медицины катастроф был создан в Туле 12 апреля 2018 года. Он объединил диспетчерские и бригады скорой помощи Тулы.

В сентябре в Центр войдут все станции скорой, а к концу года — пункты неотложной помощи области. Сейчас в регионе 25 станций скорой, 125 бригад дежурят ежедневно. В месяц скорые обслуживают около 35 тысяч вызовов в месяц.

Внедрение автоматизированной информационной системы скорой позволяет сегодня в режиме реального времени контролировать и анализировать каждый вызов с момента поступления до завершения его обслуживания бригадой.

Одна из важнейших составляющих работы скорой — правильный прием и распределение вызовов по категориям. Это задача диспетчера, отвечающего на вызовы по телефонам 03 и 112. Он должен оценить, есть ли угроза жизни, присвоить вызову правильную категорию — экстренный или неотложный и верно указать повод к вызову. В централизованной диспетчерской организована работа врачей- консультантов по графику 18.00 — 22.00, так как это первое время для вызовов.

Если жалоба пациента непонятна, его переключают на врача-консультанта. Он уточняет жалобы, дает рекомендации о действиях до приезда бригады, принимает решение — отправлять неотложку или скорую.

По результатам работы консультативного центра в Туле 10 процентов от общего числа вызовов не требовали выезда бригады.

Централизация диспетчерской службы позволила часть фельдшеров из диспетчерской перевести в бригады. В итоге число бригад в Туле увеличилось с 30 до 35 в сутки.

В целом по региону увеличился процент своевременного приезда — до 20 минут — на экстренные вызовы.

Среднее время доезда на ДТП составляет 10,5 минуты, для сравнения: в 2017 году эта цифра была 14,5 минуты.