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Тульский Центр медицины катастроф объединит все станции скорой помощи и неотложки

Тульский Центр медицины катастроф объединит все станции скорой помощи и неотложки

Объединение произойдет в сентябре и в конце года соответственно.

Об этом доложил на оперативном совещании у губернатора Тульской области министр здравоохранения Андрей Третьяков. Напомним, Центр медицины катастроф  был создан в Туле 12 апреля 2018 года. Он объединил диспетчерские и бригады скорой помощи Тулы.
 
В сентябре в Центр войдут все станции скорой, а к концу года — пункты неотложной помощи области. Сейчас в регионе 25 станций скорой, 125 бригад дежурят ежедневно. В месяц скорые обслуживают около 35 тысяч вызовов в месяц.
 
 
Внедрение автоматизированной информационной системы скорой позволяет сегодня в режиме реального времени контролировать и анализировать каждый вызов с момента поступления до завершения его обслуживания бригадой.
 
Одна из важнейших составляющих работы скорой — правильный прием и распределение вызовов по категориям. Это задача диспетчера, отвечающего на вызовы по телефонам 03 и 112. Он должен оценить, есть ли угроза жизни, присвоить вызову правильную категорию — экстренный или неотложный и верно указать повод к вызову.
 
В централизованной диспетчерской организована работа врачей- консультантов по графику 18.00 — 22.00, так как это первое время для вызовов.
 

Если жалоба пациента непонятна, его переключают на врача-консультанта. Он уточняет жалобы, дает рекомендации о действиях до приезда бригады, принимает решение — отправлять неотложку или скорую.

По результатам работы консультативного центра в Туле 10 процентов от общего числа вызовов не требовали выезда бригады.

Централизация диспетчерской службы позволила часть фельдшеров из диспетчерской перевести в бригады. В итоге число бригад в Туле увеличилось с 30 до 35 в сутки.
 
В целом по региону увеличился процент своевременного приезда — до 20 минут — на экстренные вызовы.
 
 
Среднее время доезда на ДТП составляет 10,5 минуты, для сравнения: в 2017 году эта цифра была 14,5 минуты.
 
Для персонала скорой разработаны новые системы мотивации.
 
В Туле и Новомосковске есть случаи задержки времени ответа диспетчера.
Проблема будет решена введением IP-телефонии и увеличением количества бригад скорой.
 
Диалог Алексея Дюмина и Андрея Третьякова:
 
— Когда конкретно жители почувствуют положительные изменения в работе скорой? — спросил губернатор.
 
— До 1 сентября, — ответил министр здравоохранения.
 
— У нас есть федеральный Центр медицины катастроф. Как с ним взаимодействуете?
 
— Взаимодействуем в полном объеме.
 
— Что с кадрами и укомплектацией лекарствами скорых?
 
— Лекарствами обеспечены на 100 процентов. Но из 252 машин скорой 119 машин имеют срок более 5 лет. Мы подаем заявку на финансирование обновления парка машин скорой.

 

сегодня, в 16:09 +1
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