Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» организует поездку болельщиков на матч с ЦСКА
Игра состоится 6 мая в 19.00.
Билеты на матч ЦСКА — «Арсенал» можно приобрести в клубном магазине, который располагается в торговых рядах Тульского кремля, место № 23. Время работы: ежедневно с 10 до 19 часов.
Кроме того, «Арсенал» организует поездку болельщиков на матч в Москву. Для нее будут предоставлены комфортабельные автобусы. Цена поездки из Тулы в Москву и обратно составляет 900 рублей, включая билет на матч. Записаться на поездку можно в клубном магазине. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
Отправление: 6 мая в 12.00 от музея самоваров (Тула, ул. Менделеевская, 8). Обратно — сразу после матча.
Матч состоится 6 мая в 19.00 на «ВЭБ-Арене».
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