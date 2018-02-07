В Тульской области запустят три крупных медицинских проекта

Бережливыми станут все поликлиники региона

В 2017 году проект стартовал в двух тульских больницах – в горбольнице № 9 и детской инфекционной больнице №2. Поликлиники имеют европейский вид и новые технологии подхода к пациенту.

– Для нас основная задача – повысить доступность медпомощи, сделать процесс оказания помощи максимально эффективным и комфортным для пациента, - сказал Андрей Третьяков. – Да, были огромные очереди, сложно было попасть к врачу. Сегодня мы ситуацию исправляем. Проект «Бережливая поликлиника» тиражируем в учреждениях Алексина, Ефремова, Узловой, Тулы, Суворова.

В 2018 году все 120 поликлиник региона будут работать на основе бережливых технологий.

Министр еще раз пояснил, чем бережливая поликлиника отличается от «небережливой». Во-первых, максимально разведены потоки пациентов – больных и тех, кому нужна справка или профосмотр. Во-вторых, есть администратор зала, который помогает пациентам ориентироваться в учреждении. В-третьих, есть дежурный врач, который принимает больных, пришедших без записи.

– Зачастую конфликты между пациентами были, потому что люди приходили к одному участковому врачу и по записи, и без нее. Теперь этого нет. Без записи - неотложные случаи - принимает только дежурный врач. А участковый занимается плановыми пациентами. Некоторые медработники жалуются, что перегружены работой, что их заставили работать в выходные. Отвечу на это так. Мы систематизировали работу врачей. На ставку в медучреждении врач должен работать 7 часов 48 минут в день. И это время он должен отработать именно в этом медучреждении. Хочет врач заработать больше? Есть возможность работать на 1,5 ставки, можно взять дежурства в выходные. Кстати, одно дежурство в выходной день в графике врача было всегда, его никто не отменял.

По словам министра, в каждом медучреждении строго следят за временем работы врачей. Например, участковый терапевт должен провести 6 часов в день на приеме. То есть принять 4 пациентов в час, 24 человека в день. Оставшееся время – посвятить работе с документами или посещению больных на дому. Такая же система выстроена и в частных клиниках.

Скорую помощь включили в Центр медицины катастроф

Еще одной, по словам министра, застарелой проблемой тульского здравоохранения была работа скорой помощи. Опоздания, не приезд скорой к больному, некачественная медпомощь бригады – вот основные жалобы туляков на работу скорой.

– Мне говорили, что все это из-за кадрового дефицита. Мы проанализировали работу скорой. Да, врачей и фельдшеров действительно недостаточно. И больше всего их не хватает в Туле!

Но, как показал анализ, основные причины не в кадрах, а в организации работы.

– Только представьте себе, что половина всех выездов скорой – это «услуги такси»! То есть скорую использовали для перевозки больного из одного лечебного учреждения в другое. Или, например, участковый врач выписал больному направление на госпитализацию, а больной вызвал скорую, чтобы доехать в стационар. Для плановой госпитализации! 123 машины ежедневно работают по всей области и половина из них, считайте, не работали.

Много нареканий у министра было к работе диспетчерской службы. Вызовы не идентифицировали грамотно, то есть туда, куда должна приехать специализированная бригада, приезжали фельдшеры.

– На первом этапе мы создали единый для всей Тульской области пункт приема вызовов. Централизованно принимаем вызовы и из Дубенского, Заокского, Ясногорского районов, где вообще не было диспетчера. После централизации время приезда бригад скорой помощи в эти районы существенно снизилось. Так, в Дубенском районе до внедрения информационной системы бригада доезжала за 20 минут только на 48,4% вызовов, а сейчас – уже на 60%.

По словам Андрея Третьякова, в регионе создают Центр медицины катастроф. Он будет заниматься неотложными, экстренными состояниями у пациентов. Он объединит в своей структуре все бригады скорой и неотложной медпомощи региона, обеспечит незамедлительный выезд на место ДТП или в случае ЧС, обеспечит взаимодействие со стационаром, в том числе встречу тяжелого пациента в приемном отделении и готовность реанимации.

– В единой диспетчерской службе Центра будут работать самые образованные и квалифицированные специалисты. Они будут общаться с пациентами, пока едет бригада скорой, именно они будут определять – когда и куда направлять специализированные бригады скорой. Уже сегодня мы контролируем передвижение всех автомобилей скорой, время приезда, диагнозы, назначения.

По словам министра, именно диспетчеры Центра будут определять, в какой стационар везти больного, чтобы помочь больному оказали незамедлительно. Правда, как признался Андрей Третьяков, пока еще встречаются случаи ожидания скорой около 40 минут, но это не более 20% всех вызовов.

Проект «ОнкоСтоп71» спасет нас от рака

Андрей Третьяков объявил о планах по реализации в Тульской области проекта «Онкостоп71», цель которого - значительное снижение смертности от онкозаболеваний. Пока же в регионе смертность от рака не снижается:

- В Тульской области увеличивается количество заболевших раком, прежде всего потому, что значительно улучшилась диагностика заболеваний. Но чем раньше мы диагностируем болезнь, тем больше шансов у пациента излечиться. Есть три направления лечения онкозаболеваний – лучевая терапия, химиотерапия и хирургия. Мы должны обеспечить тулякам высококачественную помощь по всем трем направлениям. Но при этом оборудование для лучевой терапии требует замены. Оно куплено более 10 лет назад, еще вполне рабочее, но мы в этом году планируем его замену на более современное.

По словам министра, в регионе будет создана единая централизованная онкологическая служба в виде современного многопрофильного медицинского учреждения. Сейчас в регионе онкологическая помощь разбросана по нескольким учреждениям. В этом многопрофильном учреждении будут оказывать помощь больным раком на самом современном оборудовании и самыми современными средствами. Будет создана современная база лучевой терапии.

Кадры решают все

По словам Андрея Третьякова, в 2017 году в медицинские учреждения региона пришло работать порядка 431 новых врачей, из них 234 молодых специалиста.

– Замечу, что это не те доктора, что перешли из Киреевской больницу в Кимовскую, например, или наоборот. Это доктора, впервые приехавшие в Тульскую область. И это очень значимо!

Обеспеченность врачами на 10 тысяч жителей в 2017 году выросла с 27 (данные 2013 г) до 29,7. Может, быть на первый взгляд, цифра и не впечатляет, но в абсолютных величинах это 800 врачей!

– Показатель очень хороший, но не финальный. К 2021 году мы должны достигнуть уровня – 32 врача на 10 тысяч населения. То есть нам нужно еще 350-400 врачей.

На 3,7% выросла укомплектованность поликлиник медперсоналом – впервые за 10 лет область показала положительную динамику.

В поликлиники пришли работать 25 участковых педиатров, 68 участковых терапевтов, 10 офтальмологов, 3 отоларинголога, 5 кардиологов и 2 невролога! В службу скорой пришли работать 4 врача и 113 фельдшеров. По программе «Земский доктор» на село приехали работать 52 врача и 5 фельдшеров – по программе «Сельский фельдшер».

Решать кадровый вопрос в региональном здравоохранении помогают программы, действующие с 2013 года. В 2017 году врачам для служебного пользования приобретено 10 квартир (в Узловой, Ефремове и Донском). Еще 34 квартиры выделены муниципалитетами. И в этом плане лидер – Новомосковск. Там врачам выделили 19 квартир! Помимо этого, по поручению губернатора Фонд «Перспектива» отремонтировал 10 муниципальных квартиры.

Закончено строительство 5 ФАПов с жильем для медицинских работников. Они готовятся к открытию в 1 квартале 2018 года. Установлено также 9 модульных ФАПов.

325 ФАПов подключены к интернету, а значит, в село пришла телемедицины. Сельские фельдшеры и врачи смогут получить консультации специалистов ведущих больниц региона, записать своих пациентов к узким специалистам районных и областных больниц.

Кстати, с 1 февраля во всех медучреждениях региона идет конкурс народного признания «Любимый доктор». Любой туляк может заполнить анкету и отметить того врача, который, по его мнению сочетает в себе лучшие профессиональные и человеческие качества. Итоги конкурса подведут в марте – лучших врачей премируют.